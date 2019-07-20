DHA YURT -Erbil'de Türk diplomatı şehit eden terörist yakalandı (2) - Yeniden

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı, Erbil'de Türkiye Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin şehit, 2 Iraklının ise hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ'ın yakalandığını açıkladı.

IKBY Güvenlik Ajansı, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin şehit, 2 Iraklının da ölümüne neden olan restorandaki terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Erbil Emniyet Müdürlüğü ile Anti Terör Birimi'nin ortak operasyon düzenlediği belirtildi. Operasyonda, saldırının baş faili olan HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi Mazlum Dağ'ın yakalandığı ifade edildi. Mazlum Dağ'ın fotoğrafının da paylaşıldığı açıklamada, şöyle denildi:

"Erbil'de iki gün önce saldırı düzenleyen Mazlum Dağ, antiterör birimi ile Erbil asayiş birimlerinin ortak operasyonunda yakalanmıştır, vatandaşlarımıza duyurulur. Bu süreçte güvenlik güçlerimize yardımcı olan vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Soruşturmanın detayları daha sonra paylaşacağız."

IKYB SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

IKYB Sözcüsü Sefin Dizayi de Erbil'deki saldırının faili olan Mazlum Dağ'ın yakalandığını, diğer faillerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Dizayi, güvenlik güçleri tarafından yürütülen geniş kapsamlı operasyon sonucunda saldırının baş faili Mazlum Dağ'ın, Antiterör güçleri tarafından yakalandığını belirterek, olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Mücahit YOLCU/ ERBİL (Irak),-