Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Kayınvalidesi ve Kayınbiraderlerini Öldürüp, İntihar Etti

Dha Yurt - Kayınvalidesi ve Kayınbiraderlerini Öldürüp, İntihar Etti

41 dakika önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Ferhat Aslan kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu ve kayınbiraderleri Feridun ve Adem Dayıoğlu'nu tabanca ile ateş ederek öldürdü.

Dha Yurt - Kayınvalidesi ve Kayınbiraderlerini Öldürüp, İntihar Etti, System.String[]
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Ferhat Aslan kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu ve kayınbiraderleri Feridun ve Adem Dayıoğlu'nu tabanca ile ateş ederek öldürdü. Aslan daha sonra tabancayı başına dayayıp ateşleyerek intihar etti.

Olay, saat 01.30 sıralarında Gaziler Mahallesi Şehit Fahri Kır Caddesi 1762 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle aralarında sorunlar olan Ferhat Aslan, kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu'nun evine geldi. Aslan evde kayınvalidesi ve kayınbiraderleri ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında tabancasını ardı ardına ateşleyen Aslan kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu ile kayınbiraderleri Feridun ve Adem Dayıoğlu'nu vurdu. Ferhat Aslan daha sonra başına dayadığı tabancayla intihar etti. Silah seslerini duyan komşuları eve geldiklerinde yerde kanlar içerisindeki 4 kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 4 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekibinin yaptığı incelemenin ardından ölenlerin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis, ambulans ve cenaze aracından görüntüler

Haber-Kamera: Mesut IŞIK - Haluk TURGUT/ GEBZE(Kocaeli),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:53 Kaynak: DHA

Ferhat Aslan, Güncel
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