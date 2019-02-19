Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Milas'ta Maden Ocağında Göçük: 3 İşçi Öldü (9)

Dha Yurt - Milas'ta Maden Ocağında Göçük: 3 İşçi Öldü (9)

31 dakika önce

ÜÇÜNCÜ İŞÇİNİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIMuğla'nın Milas ilçesinde maden sahasında kaya düşmesi sonucu göçük altında kalan Servet Çapacıoğlu'nun da yaşamını yitirdiği belirtildi.

Dha Yurt - Milas'ta Maden Ocağında Göçük: 3 İşçi Öldü (9), System.String[]
ÜÇÜNCÜ İŞÇİNİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Muğla'nın Milas ilçesinde maden sahasında kaya düşmesi sonucu göçük altında kalan Servet Çapacıoğlu'nun da yaşamını yitirdiği belirtildi. Çapacıoğlu'nun da kaya ve toprak yığınları altında kalan diğer işçi Engin Tutuk gibi cansız bedenine ulaşıldığı ve her iki işçinin cansız bedenlerinin çıkarılması için çalışmaların sürdürüldüğü açıklandı. Konuyla ilgili Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milas ilçesi Sarıkaya mevkiinde açık arazide faaliyet gösteren maden sahasında kaya düşmesi sonucunda kaya altında kalan üçüncü işçinin de arama kurtarma ekiplerince cansız bedenine ulaşıldı. Her iki işçinin de kaya altından çıkarılması için bölgedeki çalışmalar devam etmektedir."

GÖÇÜKTE 1 İŞÇİ YARALI KURTARILIRKEN, 3 İŞÇİ DE ÖLDÜ

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkisindeki feldspat madeni çıkarılan ocakta meydana gelen göçükte, kayaların altında kalan 4 işçiden yaralı kurtarılan Tayfun Akıncı Milas Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, Şükrü Otlak'ın ise cansız bedeni çıkartıldı. Çalışmalar sırasında önce Engin Tutuk'un ardından da Servet Çapacıoğlu'nun cansız bedenlerine ulaşıldığı, ancak her iki içşinin kaya ve toprak yığını altındaki canezelerinin çıkarılması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Haber: MİLAS(Muğla),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:09 Kaynak: DHA

Muğla, İşçi, Milas, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milas'ta Maden Ocağında Heyelan: 1 İşçinin Cansız Bedenine Ulaşıldı, 2 İşçi Göçük Altında Çalıkların Arasına Terk Edilen Bebek, Ağlayınca Fark Edildi

1 Kişinin Öldüğü 10 Kişinin de Yaralandığı Kazanın Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı Pazardan Sebze Meyve Çalan Hırsızlar Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 02:40:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Milas'ta Maden Ocağında Göçük: 3 İşçi Öldü (9)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]