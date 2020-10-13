Terörden arananlar listesinde "gri" kategoride aranırken İstanbul'da yakalanan ve terör örgütü DHKP/C'nin sözde silahlı propaganda birliği sorumlusu olduğu iddia edilen Çiğdem Şenyiğit, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Çiğdem Şenyiğit katıldı.

Duruşmada karar verileceği belirtilerek son sözü sorulan sanık Şenyiğit, tahliye değil beraat etmek istediğini belirterek, "Hakkımda hiçbir somut delil olmaksızın yargılandığım yeter. Gizli tanık bana iftira atmıştır. Onun sözüne itibar edilerek hakkımda karar verilmesini istemiyorum. Ben sıradan Anadolu ailesi kızıyım. Ülkemi, vatanımı seviyorum. Hakkımı savunuyorum." dedi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Çiğdem Şenyiğit'in, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

İstanbul istihbarat ve terörle mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler, DHKP/C'nin üst düzey sorumlularından olan ve "terörden arananlar listesi"nde "gri" kategoride yer alan Şenyiğit'in, Ataşehir'de saklandığı ve eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlatmıştı.

Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Şenyiğit'i 4 Kasım 2019'da örgüte ait olduğu belirlenen hücre evinde gözaltına almıştı.

Adreste yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirilmişti.

Hakkında 5 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Şenyiğit'in, 30 Temmuz 2012'de de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki Yerleşkesine saldırıda bulunmak için Hırka-i Şerif Camisi'ne girdikten sonra çarşaf giyerek çıktığı esnada polis ekiplerince yakalandığı ve tutuklandığı bilgisi verilmişti.

Şenyiğit hakkında iddianame hazırlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu şüphelinin cezalandırılmasını talep etmişti.