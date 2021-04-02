DHKP-C TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZDE TÜRKİYE SORUMLUSU TUTUKLANDI - Son Dakika

DHKP-C TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZDE TÜRKİYE SORUMLUSU TUTUKLANDI

02.04.2021 01:23
DHKP-C TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZDE TÜRKİYE SORUMLUSU TUTUKLANDI, System.String[]

TERÖR örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ ve sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın tutuklandı.

TERÖR örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ ve sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ Sarıyer'de, sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın ise Üsküdar'daki adreslerinde gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından dün İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Karadağ ve Aydın çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Karadağ, Türkiye, Aydın, Memur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHKP-C TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZDE TÜRKİYE SORUMLUSU TUTUKLANDI - Son Dakika


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