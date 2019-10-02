DHMİ Genel Müdürü Keskin, Atlanta Havalimanı'nı inceledi

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Atlanta Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Hüseyin Keskin yaptığı ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.



Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Keskin, "Dünyada en yoğun yolcu sayısına sahip birinci havalimanı olan 5 piste sahip Atlanta Havalimanı'nda Yaklaşma ve Meydan Kontrol Hizmetleri ile 3 piste aynı zamanda iniş-kalkış uygulamalarını yerinde tespit etmek üzere Atlanta Havalimanı'na bir ziyaret gerçekleştirdik. Yaklaşma Kontrol ünitesindeki incelemelerimizi Atlanta Havalimanı kulesinde tamamladık ve canlı trafik ortamındaki operasyonları yerinde gözlemledik. Ardından, Washington'da yer alan ve Amerika dışında Doha, Singapur, Dubai, Almanya gibi birçok ülkede hava sahası, yaklaşma usulleri ile gürültü ve risk analizleri konularında çalışmalar yapan MIT'ye bağlı bir araştırma geliştirme kuruluşu olan MITRE'ı ziyaret ettik. Burada kendi yerli ve milli kaynaklarımızla bir kez daha gurur duyacağımız incelemeler gerçekleştirdik. İstanbul Havalimanımız'ın kapasitesini en verimli şekilde arttırmaya yönelik her biri doktora tezi niteliğindeki araştırmaların süreç yönetimi üzerinde çalıştık. Üçlü paralel pist operasyonu çalışmalarımızın dünyanın en saygın kuruluşlarından biri olan MITRE tarafından da tam not almasıyla Amerika'daki incelemelerimizi tamamladık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL