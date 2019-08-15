Dicle Elektrik'te geleneksel bayramlaşma töreni
1 saat önce
Dicle Elektrik Dağıtım AŞ çalışanları ve yöneticileri Kurban Bayramı'nın ardından geleneksel bayramlaşma töreni için bir araya geldi.
Dicle Elektrik Dağıtım Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:41 Kaynak: İHA
AŞ çalışanları ve yöneticileri Kurban Bayramı
'nın ardından geleneksel bayramlaşma töreni için bir araya geldi.
Şirketin Diyarbakır
'da bulunan genel müdürlük yerleşkesinde gerçekleşen bayramlaşma törenine Genel Müdür Murat Karagüzel
, Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, birim müdürleri ve çalışanlar katıldı. Burada konuşan Karagüzel, tüm çalışanların ve ailelerin geçmiş bayramını kutlarken, Dicle Elektrik'in her geçen gün güçlenen ve birbiriyle kenetlenerek daha iyi işler yapan büyük bir aile olduğuna vurgu yaptı.
Öte yandan Diyarbakır dışında Dicle Elektrik tarafından dağıtım hizmeti verilen Şanlıurfa
, Mardin
, Batman
, Siirt
ve Şırnak
il müdürlüklerinde de bayramlaşma gerçekleşti. - DİYARBAKIR
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