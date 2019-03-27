Son Dakika Haberleri: Didier Deschamps: "Türkiye Maçında Sıcak Atmosfer Olacak"

Didier Deschamps: "Türkiye Maçında Sıcak Atmosfer Olacak"

47 dakika önce

İSTANBUL / DHAFransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, A Milli Takımımızla Haziran ayında oynayacakları maçla ilgili uyarıda bulunarak, "Türkiye'de sıcak atmosfer olacak" dedi.

Didier Deschamps:
İSTANBUL/ DHA

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, A Milli Takımımızla Haziran ayında oynayacakları maçla ilgili uyarıda bulunarak, " Türkiye'de sıcak atmosfer olacak" dedi.

Son şampiyon Fransa, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında, 8 Haziran'da Konya'da A Milli Futbol Takımımızın konuğu olacak.

Elemelerdeki ilk iki maçından galibiyetle ayrılan Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Didier Deschamps, "Turnuvaya 6 puanla başlamak hedeflerimizden biriydi. Mart ayı bizim için olumlu geçti" diye konuştu.

A Milli Futbol Takımımızla oynayacakları maçla ilgili de konuşan Deschamps, "Haziran ayında ne olacağını bilmiyorum. Şu an 6 puanla liderlik koltuğundayız. Bir sonraki maçımızı deplasmanda Türkiye'ye ile oynayacağız. Maç zamanı Türkiye'de hava da atmosfer de sıcak olacak. Türk taraftarlar stadı kaynayan kazana çeviriyorlar. Takımlarını iyi destekliyorlar. Güzel bir ambiyans yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:20 Kaynak: DHA

Didier Deschamps, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 2 Milyon Dolarlık Hibe Tecrübeli Futbolcu Emre Belözoğlu'nda Tarihi Görev MİT Buldu TSK Vurdu Gramla Satılan Isparta'nın Gül Yağı, Altınla Yarışıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 14:07:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Didier Deschamps: "Türkiye Maçında Sıcak Atmosfer Olacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]