Didim'de 31 Kıbrıs gazisine berat ve madalyaları törenle verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Didim'de 31 Kıbrıs gazisine berat ve madalyaları törenle verildi - Son Dakika

Didim'de 31 Kıbrıs gazisine berat ve madalyaları törenle verildi

6 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, ikamet eden 31 Kıbrıs gazisi, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 45 yıl sonra madalya ve beratlarını kavuştu.

Didim'de 31 Kıbrıs gazisine berat ve madalyaları törenle verildi, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde, ikamet eden 31 Kıbrıs gazisi, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 45 yıl sonra madalya ve beratlarını kavuştu.


Didim Zeynep Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda düzenlenen etkinliği Didim Kaymakamı Mehmet Türköz Didim Garnizon komutanı Çetin Gülseven, Didim belediye başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, kurum amirleri, şehit aileleri ile gaziler ve yakınları katıldı.


Didim muharip Gaziler Derneği Başkanı Gazi İlker Türkkol'un yaptığı konuşmada Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Kara,deniz ve hava kuvvetleri olmak üzere barış harekatına katılan gazilerin 45 yıl sonra KKTC tarafından madalya ve beratlarını alacaklarını ifade etti. Ülkemiz tarafından da aynı berat ve madalyalarının onurlandırılmak istediklerini dile getiren Türkkol "Bu onura ulaşamayan gazilerimiz var; bu nedenle içimiz biraz buruk ve kederli; bu sebeple aramızdan olmayan arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara ise sağlık ve huzur diliyorum."dedi.


Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise Türk milletinin tarih boyunca mağdur milletlerin yanında olduğunu ve bunu da bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetler aracılığıyla yaptığını dile getirdi.Kıbrıs Barış Harekatıyla adaya barış ve huzurun getirildiğini belirten Türköz "Bu berat madalyalar sizlerin aziz hatıralarını unutulmayacağını göstermektedir. Bunlar sizin gelecek nesillere bırakacağınız en büyük nişanedir."dedi.


Konuşmaların ardından 31 Kıbrıs Gazisi'ne madalya ve beratları takdim edilirken, Didim Belediyesinin Gaziler için hazırlattığı mini Atatürk büstleri de armağan edildi. Tören sonunda Zeynep Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince hazırlanan yemek ikram edildi. - AYDIN

Mehmet Dönmez, Kıbrıs, Aydın, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 07:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadına 10 yıl hapis istemi
UÇAKTA OLAY ÇIKARAN KADININ 10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ Aydın'da jeotermal santral için verilen ÇED raporuna tepki Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
01:19 Sultangazi'de mobilyacılar sitesinde bir iş yeri alev alev yandı - Son Dakika
01:16 Burkina Faso'da devriye gezen askerlere pusu: 11 ölü - Son Dakika
01:14 SULTANGAZİ'DE MOBİLYACILAR SİTESİNDE BİR İŞ YERİ ALEV ALEV YANDI( 1) - Son Dakika
01:09 Dolu ve sağanak etkili oldu - Son Dakika
01:02 Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı - Son Dakika
23:22 İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 01:26:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Didim'de 31 Kıbrıs gazisine berat ve madalyaları törenle verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]