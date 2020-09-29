Didim'de balıkçılar iskeleye tekneleri dolu döndü - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinden denize açılan balıkçılar, iskeleye hamsi, sardalya ve kefalle döndü.

Altınkum iskelesinden gece denize açılan balıkçılar, iskeleye teknelerini doldurarak dönmenin mutluluğunu yaşadı.

İskele önünde bekleyen vatandaşlar da buraya yanaşan teknelerden taze balık aldı.

Tekne kaptanı Hasan Olgun, gazetecilere, bu yıl bereketli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Diğer denizlerde olduğu gibi Ege'de de bol balık tutmanın sevincini yaşadıklarını anlatan Olgun, "Bu sene Didim ve İzmir halkı bol balık yiyecek. Tuttuğumuz balıkların bir kısmını Didim esnafına, bir kısmını İzmir'e gönderiyoruz. Şu anda hamsi, sardalya ve kefal bolluğu var." dedi.