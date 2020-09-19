Didim'de 'Gaziler Günü' kutlandı - Son Dakika

12 yaşındaki kızı sahte şeyhin istismarına uğrayan anne ilk kez konuştu: Kızım "Anne size bir yapmasından korkuyorum" dedi

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