Son Dakika Haberleri: Didim'de Şiddetli Rüzgar

Didim'de Şiddetli Rüzgar

41 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oldu.

Didim'de Şiddetli Rüzgar, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oldu.

İlçede lodosla birlikte esen rüzgarın hızı saatte 40 kilometreye ulaştı.

Fırtına nedeniyle oluşan dalgalar, sahildeki iş yerlerini olumsuz etkiledi.

Kıyıda bulunan balıkçı tekneleri de Taşburun Limanı'na demirledi.

Öte yandan kent merkezindeki bazı noktalarda olumsuz hava koşulları medeniyle zaman zaman elektrik kesintilerinin yaşandığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:59 Kaynak: AA

Aydın, Didim, Güncel
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