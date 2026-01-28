Didim'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Didim'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Didim'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
28.01.2026 16:11
Aydın'ın Didim ilçesinde otomobil kazasında 28 yaşındaki Murat Üçüncü hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı kazada Murat Üçüncü (28) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Hisar Mahallesi İnönü Bulvarı'nda, meydana geldi. Murat Üçüncü'nün kontrolünü yitirdiği 45 UA 0616 plakalı otomobil refüjü aşıp, karşı yönden gelen E.G. yönetimindeki 09 AFU 911 plakalı otomobille çarpışıp devrildi. Kazada, Murat Üçüncü ile yanındaki Ö.B. ve diğer aracın sürücüsü E.G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Murat Üçüncü, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Didim'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Didim'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
