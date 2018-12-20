Son Dakika Haberleri: Die Welt Gazetesi Muhabiri Yücel'in Yargılandığı Dava

Die Welt Gazetesi Muhabiri Yücel'in Yargılandığı Dava

3 saat önce

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in, haberlerinde silahlı terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın propagandasını yaptığı, halkın bir kesimini diğer bir kesimine karşı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği iddialarıyla, 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Die Welt Gazetesi Muhabiri Yücel'in Yargılandığı Dava, System.String[]
Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in, haberlerinde silahlı terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın propagandasını yaptığı, halkın bir kesimini diğer bir kesimine karşı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği iddialarıyla, 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve Almanya'ya giden sanık Deniz Yücel katılmadı. Yücel'i avukatı Veysel Ok temsil etti.

Mahkeme Başkanı, sanık Yücel'in yurt dışındaki ikametinde olduğu nazara alınarak yurt dışı istinabe (adli yardım) kuralları çerçevesinde savunma ve delillerin tespiti için işlem yapıldığını ancak istinabe evrakının henüz geri dönmediğini belirtti. Yücel'in avukatı Ok, istinabe evrakının dönüşünün beklenmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, istinabe evrakının dönüşünün beklenmesine ve akıbetinin sorulmasına hükmederek duruşmayı 11 Nisan'a erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, şüpheli Yücel'in muhabir olarak görev yaptığı Die Welt gazetesinde, farklı tarihteki haber ve yazılarında, "silahlı terör örgütleri PKK ve FETÖ propagandası yapma ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarını işlediği belirtiliyor.

İddianamede Yücel'in, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkın bir kesimini diğer bir kesimine yönelik olarak kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianame gönderildiği İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, mahkeme heyeti, 16 Şubat'ta hazırladığı tensiple Yücel'in tahliyesine karar vermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:30 Kaynak: AA

Deniz Yücel, Die Welt, Güncel
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