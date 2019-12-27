Dijital Gösterim Merkezi'ndeki Ara Güler Sergisine yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dijital Gösterim Merkezi'ndeki Ara Güler Sergisine yoğun ilgi - Son Dakika

Dijital Gösterim Merkezi'ndeki Ara Güler Sergisine yoğun ilgi

6 saat önce

İletişim Başkanlığı tarafından 23 Aralık'ta Taksim Meydanı'ndaki Dijital Gösterim Merkezi'nde açılan "Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi" günde 2 bin 500'den fazla sanatseveri ağırladı.

Dijital Gösterim Merkezi'ndeki Ara Güler Sergisine yoğun ilgi, System.String[]

İletişim Başkanlığı tarafından 23 Aralık'ta Taksim Meydanı'ndaki Dijital Gösterim Merkezi'nde açılan "Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi" günde 2 bin 500'den fazla sanatseveri ağırladı.


İletişim Başkanlığı tarafından dünyaca ünlü, usta fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in hayatı ve çektiği fotoğrafların yer aldığı "Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi" 23 Aralık'ta gösterime açılmıştı. Tüm dünyaya mal olmuş yüzlerce ismi fotoğraflayan ve çektiği her kareye bir hikaye ve anlam yüklemeyi başaran, İngiltere'de yayımlanan "Photography Annual Antolojisi"nde dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak tanımlanan Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı sergiyi binlerce kişi ziyaret etti. Sergiye öğrencilerin yoğun ilgisi olurken, günde 2 bin 500'den fazla sanatsever ağırlandı.


29 Aralık Pazar gününe kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek


Güler'in birbirinden dikkat çeken fotoğraf kareleri, dijital hologramlar ve üç boyutlu görseller eşliğinde sergilenen fotoğraflar, ziyaretçilerin beğenisine sunulmaya devam ediyor. Ünlü sanatçıların, politikacıların portreleri, dini mekanlar, ritüeller, Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından çeşitli fotoğraflar ile Güler'in aile, çocukluk ve gençlik fotoğraflarının yanı sıra dünyanın çeşitli bölgelerinden doğa fotoğraflarına yer verilen sergi, 29 Aralık Pazar gününe kadar 11.00-22.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek. - İSTANBUL

Ara Güler, İngiltere, Taksim, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:33 Kaynak: İHA
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