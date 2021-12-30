Üye Girişi
Dijital platformda 'Yılın Enleri' belirlendi - Son Dakika

Dijital platformda 'Yılın Enleri' belirlendi

30.12.2021 14:16
Dijital platformda 'Yılın Enleri' belirlendi

Kadın, erkek tüm ziyaretçilerin hayata dair her konuda birbirlerine yardım etmek ve fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldiği sosyal etkileşim ve topluluk platformu KizlarSoruyor tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen, "KizlarSoruyor Yılın En'leri" anketlerinde sonuçlar belli oldu.

Kadın, erkek tüm ziyaretçilerin hayata dair her konuda birbirlerine yardım etmek ve fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldiği sosyal etkileşim ve topluluk platformu KizlarSoruyor tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen, "KizlarSoruyor Yılın En'leri" anketlerinde sonuçlar belli oldu. Toplam 410 bin 414 kişinin oy kullandığı anketlerin sonuçları paylaşıldı.

EN İYİ DİZİ ÇİFTİ

İzleyenleri gerçek bir çift olduklarına inandıran, izleyenlerin birbirlerine en çok yakıştırdıkları dizi çifti Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz oldu. İkili dizileri final yapmış olmasına rağmen, hem geçen senenin favori çifti Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i tahtından etti, hem de oyların yüzde 43'ünü alarak onları takip eden Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'u (Ada Masalı) geçti. 'Baht Oyunu' dizisinin başarılı oyuncuları Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, toplam 363 bin 349 kişinin oy kullandığı ankette 131 bin 190 kadın ve 40 bin 729 erkeğin oyuyla, 171 bin 919 kişinin oyunu kazanarak birinci oldu.

EN İYİ KADIN OYUNCU

Ada Masalı dizisinden Ayça Ayşin Turan 2021'in En İyi Kadın Oyuncusu oldu.

Burcu Biricik, Pınar Deniz, Melis Sezen, Eda Ece, Merve Dizdar ve Miray Daner gibi iddialı isimleri geride bırakan Ayça; 11 bin 16 kişinin oy kullandığı ankette, 6 bin 400 kadın ve 2 bin 276 erkekten toplam 8 bin 676 oy aldı ve yüzde 79'luk oy oranıyla diğer adayları geride bıraktı.

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Alp Navruz 2021'in En İyi Erkek Oyuncusu seçildi.

Alp Navruz 'Ada Masalı' dizisinde canlandırdığı Poyraz karakteri ile 14 bin 180 kişinin oy kullandığı ankette, 6 bin 440'ı kadın ve 1520'si erkek toplam 7 bin 960 oy alarak, oyların yüzde 56'sına sahip olduğundan anketin birincisi oldu. En yakın takipçisi Hercai dizisinden Akın Akınözü yüzde 23 oy toplarken, onu yüzde 9 oyla Son Yaz dizisinden Alperen Duymaz takip etti.

EN İYİ TV DİZİSİ

Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisi, "2021'in En İyi TV Dizisi" oldu. Oyların yüzde 26'sını alarak, oyların yüzde 24'ünü toplayan Yasak Elma'yı geride bırakmayı başaran Yargı dizisi oldu. Gönül Dağı (TRT 1), Kardeşlerim (ATV) ve Teşkilat (TRT 1) yüzde 13 eşit oy oranıyla üçüncü olurken, onları Camdaki Kız (Kanal D) yüzde 11 oy oranı ile takip etti.

EN İYİ ONLİNE DİZİ

Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi "2021'in En İyi Online Dizisi" seçildi.

Kizlar Soruyor 'Yılın Enleri' anketindeki bir diğer kategori olan En İyi Online Dizi kategorisinde ise, Saygı oyların yüzde 33'ünü alırken, onu yüzde 25'le Aşk 101, yüzde 13'le Bir Başkadır izledi. Onları yüzde 11 oy toplayan Fatma takip ederken, Leyla ile Mecnun'u yüzde 12, İlk ve Son ve 10 Bin Adım yüzde 3 oyda kaldı.

YILIN EN İYİ ŞARKISI

Edis'in Martılar şarkısı "Yılın En İyi Şarkısı" seçildi.

Edis Martılar şarkısı ile oyların yüzde 39'unu toplarken, Sefo'nun Bilmem mi şarkısı yüzde 37 oy oranıyla ikinci sıraya yerleşti. Onları yüzde 12'lik eşit oy oranları ile Tuğba Yurt'un Benim O ve Ece Mumay'ın Peri şarkıları takip etti.

YILIN EN İYİ YOUTUBE FENOMENİ

Haftalık videosunun bildirim sesi heyecanla beklenen, konsept videolarıyla kalitenin öz evladı imajı yaratan, like butonunu çökerterek kalplerin YouTuber'ı olan Barış Özcan, "2021'in En İyi YouTube Fenomeni" oldu.

Barış Özcan yüzde 33 oy ortalamasıyla anketin kazananı oldu! Barış Özcan'ı, Noluyo ya ¿ yüzde 21, Betül Çakmak yüzde 14, Barış G yüzde 11, Meryem Can yüzde 10, Merve Özkaynak yüzde 7 ve TeknoSeyir yüzde4 oyla takip etti.

YILIN EN İYİ INSTAGRAM FENOMENİ

Aykut Elmas "2021'in En İyi Instagram Fenomeni" oldu.

Oynadığı skeçlerle takipçi sayısını artıran Aykut Elmas oyların yüzde 30'unu alırken, onu takip eden Elvin Levinler yüzde 24, Berk Keklik ise yüzde 14 oy alabildi. Oy dağılımında bu üç ismi Ala Tokel, Rachel Araz Kiresepi, Damla Altun ve Burak Altındağ takip etti.

YILIN EN İYİ TİKTOK FENOMENİ

TikTok'un en iyisi Yeliz Korkmaz oldu.

Yeliz Korkmaz oyların yüzde 66'sını toplayarak kendisini takip eden Ceren Morova, Ümran Avcu, Mert Sarıc, Nursema Altuntaş, Melis Fis ve Hamza İbaç gibi meslektaşlarına büyük fark attı.

YILIN EN İYİ SPORCUSU

Mete Gazoz, "Yılın En I·yi Sporcusu" oldu.

Busenaz Sürmeneli (Boks), Eda Erdem (Voleybol), Ayşe Begüm Onbaşı (Jimnastik), Burak Yılmaz (Futbol) ve Şahika Ercüment (Serbest Dalış) ile yarıştığı ankette oyların %48'ini toplayan Mete Gazoz, anketin de kazananı oldu.


Dijital platformda 'Yılın Enleri' belirlendi
Dijital platformda 'Yılın Enleri' belirlendi
Dijital platformda 'Yılın Enleri' belirlendi
YORUMLAR
500

Barış Özcan, Baht Oyunu, Ada Masalı, Alp Navruz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dijital platformda 'Yılın Enleri' belirlendi - Son Dakika


Kebapçıdaki vahşetin arkasından yasak aşk çıktı: Amcamın eşiyle ilişkisi vardı, vurdum Kebapçıdaki vahşetin arkasından yasak aşk çıktı: Amcamın eşiyle ilişkisi vardı, vurdum         
14:30
Dövizdeki düşüş tüketiciye fiyat iadesinin yolunu açtı Dövizdeki düşüş tüketiciye fiyat iadesinin yolunu açtı         
14:14
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da..         
13:07
Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar..         
11:38
Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek,..         
09:25
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar..         
00:53
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı         
22:42
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk         
20:51
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor         
20:49
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49

Son Dakika Haberleri
14:23 Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir deri bir kemik kaldı: Halkım için yemek yemiyorum
14:13 Dövizdeki düşüş tüketiciye fiyat iadesinin yolunu açtı
14:02 Omicron varyantı seyahat kısıtlamasıyla geldi! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek
13:59 Hasta bakıcı, yoğun bakımdaki hastaya cinsel saldırıda bulundu! Savunması ''Üzgünüm'' oldu
13:46 Eksi 60 dereceyi gördüler! Dünyanın en soğuk kenti, kendi rekoruna yaklaştı
13:34 Kerem Bürsin, hakkında bilmediğiniz her şey bu haberde! İşte genç kızların sevgilisinin sırları
13:28 Kızını öldürmekle suçlanan anneden dehşete düşüren itiraf: Ben atmadım, babası olan komşum attı
13:16 Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, içeri alınmadığı MEB'in önünde zehir zemberek sözler: Bu şeytanlarla hesaplaşmak boynumun borcu
13:15 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, MEB'e giremedi! Bakanlığın kapıları zincirlendi
13:07 Antalya'da şiddetli rüzgar yüzünden ortalık savaş alanına döndü, uyarılar çok ciddi: Ekstrem değerler görülecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 14:34:49. #1.11#
SON DAKİKA: Dijital platformda 'Yılın Enleri' belirlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement