Dijital Tehditler Raporu TBMM\'de Kabul Edildi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplandı. Komisyonda, 'Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler Raporu' kabul edildi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Yanık, Çocuk Hakları Alt Komisyonu'nda görüşülüp kabul edilen, 'Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler Raporu'nu görüşmek üzere toplandıklarını kaydetti. Yanık, "Bu rapor yalnızca ülkemiz açısından değil, tüm dünya için giderek derinleşen bir sorununa ışık tutmaktadır. Dijitalleşme hayatın her alanını dönüştürürken çocuklar açısından hem yeni fırsatlar hem de maalesef ciddi riskler barındırmaktadır. Çocukların dijital ortamlarda maruz kalabildiği istismar, ihmal, bağımlılık, siber zorbalık ve benzeri tehditler, yaşam hakkı, insan onuru, özel hayatın gizliliği, sağlık ve eğitim hakkı başta olmak üzere birçok temel insan hakkıyla doğrudan ilişkilidir. Bu yönüyle mesele, yalnızca bir teknoloji ya da aile politikası konusu değil açık biçimde bir insan hakları meselesidir. Alt komisyonumuzun hazırladığı bu kapsamlı rapor, ulusal mevzuat, uluslararası sözleşmeler ve iyi uygulama örnekleri ışığında çocukların dijital dünyada korunmasına yönelik çok boyutlu bir değerlendirme sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Raporda yer alan tespitlerin sahaya dayalı, gerçekçi, önerilerin uygulanabilir ve yol gösterici olduğunu belirten Yanık, raporun çocuğun üstün yararı ilkesi çerçevesinde hazırlandığını sözlerine ekledi.

'DÜNYA İNSANLIK TARİHİNİN EN AĞIR SINAVLARINDAN BİRİYLE KARŞI KARŞIYADIR'

Yanık ardından sözü Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu'na verdi. Katırcıoğlu, raporun öne çıkan noktalarını paylaşacağını belirterek, "Son dönemde kamuoyuna yansıyan ve uluslararası basında, 'Epstein belgeleri' olarak anılan belgeler çocuklarımızın karşı karşıya kaldığı tehditlerin ulaştığı boyutu tüm açıklığıyla gözler önüne sermiştir. Bu belgeler, çocukların dijital ve küresel ağlar üzerinden nasıl sistematik olarak istismar riskiyle karşı karşıya kaldığını, bırakıldığını, bazı ideolojik ve organize yapıların çocuklar üzerinde ne denli derin ve yıkıcı etkiler oluşturabileceğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu süreçte, özellikle altını çizerek ifade etmek isterim ki; çocukları hedef alan LGBTİ+ örgütlenmeleri ve bu yapılar tarafından yürütülen ideolojik propaganda faaliyetleri çocuklarımız açısından artık yalnızca bir toplumsal tartışma konusu değil, doğrudan bir çocuk güvenliği ve çocuk hakları tehdidi haline gelmiştir. Nitekim çocukları hedef alan bu iç içe girmiş, girift, örgütlü yapılar yöntemleri, etki alanları ve küresel ağları itibarıyla terör örgütlerinden daha tehlikeli sonuçlar doğurabilecek yapılardır. Söz konusu belgeler bu gerçeği yalnızca ülkemize değil tüm insanlığa açık bir biçimde göstermiştir" diye konuştu.

'SOSYAL MEDYA VE DİJİTAL PLAFORMLARDA 15 YAŞ ALTI ÇOCUKLARA HİZMET SUNULMAMALI'

Katırcıoğlu, hazırlanan rapor ile kapsamlı bir yol haritası oluşturulduğunu kaydederek, "Öncelikle, sosyal medya ve dijital platformlarda yaş doğrulama zorunluluğu; 15 yaşına kadar olan çocuklara kesin hizmet sunulmaması, 18 yaşına kadar ebeveyn izni ve çocuk filtreleme sistemlerinin oluşturulması, 18 yaş altındaki çocuk hesaplarında otomatik ekran süresi ve gece kullanım blokajları, zararlı içeriklere karşı etkin filtreleme ve denetim mekanizmaları. Dijital medya okuryazarlığının eğitim müfredatına zorunlu ders olarak eklenmesi. Aile eğitim programlarıyla ebeveyn farkındalığının oluşturulması, artırılması. Çocuklara yönelik suçlar ve yasa dışı bahis konusunda caydırıcı yaptırımlar. Aile kurumunun korunması ve çocuklara yönelik LGBTİ+ propaganda ve dayatmaların engellenmesi. Çocuklara ait kişisel verilerin korunması ve silinmesi. KADES benzeri, 'ÇODES' gibi, çocuklara özel acil ihbar mekanizmalarının kurulması. Ulusal güvenli internet ağının hayata geçirilmesi. Tüm politikalarda çocuklar için unutulma hakkının esas alınması ve çocuklara yönelik suçlarda cezaların ağırlaştırılması. Bizim yaklaşımımızın asla yasaklayıcı değil koruyucu. Amacımız teknolojiyi sınırlamak değil çocuklarımızı güçlendiren ve koruyan bir denge kurmaktır" değerlendirmesinde bulundu.

'RAPORDA YER ALAN DEĞERLENDİRMELER SINIRLI VE EKSİK GÖRÜŞLERLE OLUŞTURULMUŞ'

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise raporu ortak bir uzlaşı ile kabul edilmesi için uğraş verdiklerini aktararak, "Alt komisyonda bulunan arkadaşlarım, 'Raporda yer alan değerlendirmeler bilimsel veriye, kapsamlı saha çalışmasına ve çok disiplinli uzman görüşlerine dayanmamakta, aksine tek taraflı, sınırlı ve eksik görüşlerle oluşturulmuş dar bir çerçeve sunmaktadır. Çocukların dijital güvenliği gibi son derece hassas ve çok boyutlu bir konuda ilgili tüm kamu kurumlarının, bağımsız uzmanların, hukuk fakültelerinin, çocuk hukuku alanında uzman akademisyenlerinin, baroların, çocuk hakları merkezlerinin, çocuk savcılarının ve hakimlerinin, sahada çalışan pedagogların ve psikososyal uzmanların görüşleri bütünlük biçimde alınmamıştır. Keşke raporda bu konuları dikkate alan bir yaklaşım ortaya konulsaydı çünkü bu konular birey olarak da partiler olarak da çok fazla ayrışabileceğimiz konular değil" dedi.

RAPOR KABUL EDİLDİ

Milletvekillerinin rapor üzerine yaptığı değerlendirmelerin ardından rapor, komisyonda kabul edildi.