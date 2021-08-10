Dikili açıklarında 34 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 100 kaçak göçmen yakalanırken, Dikili açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 34 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, cuma günü saat 07.00 sıralarında, Çeşme ilçesi Alaçatı açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenler olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, hareketli yelkenli tekneyi durdurarak, içindeki 100 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, cumartesi günü saat 06.00 sıralarında Dikili ilçesi Bademli açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 34 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.