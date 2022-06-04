Dikili'de Buket'in de Bulunması İçin Jandarma Karakolu Önünde Oturma Eylemi - Son Dakika
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Dikili'de Buket'in de Bulunması İçin Jandarma Karakolu Önünde Oturma Eylemi

04.06.2022 11:29

İzmir'in Dikili ilçesi Yaylayurt Mahallesi sakinleri, lise öğrencisi Gözde Uslu'nun ardından kaybolan kuzeni Buket Uslu'nun da bulunması için Çandarlı Jandarma Karakolu önünde oturma eylem yaptı. Mahalle sakinleri,  "Adalet" diye sloganlar atarak Buket'in bulunmasını istedi.

OBEN ULU

İzmir'in Dikili ilçesi Yaylayurt Mahallesi sakinleri, lise öğrencisi Gözde Uslu'nun ardından kaybolan kuzeni Buket Uslu'nun da bulunması için Çandarlı Jandarma Karakolu önünde oturma eylem yaptı. Mahalle sakinleri,  "Adalet" diye sloganlar atarak Buket'in bulunmasını istedi.

Çandarlı Jandarma Karakolu önünde dün akşam saatlerinde toplanan Yaylayurt Mahallesi sakinleri Buket Uslu'nun bulunması için alkışlar eşliğinde oturma eylemi yaptı.

Dikili Kadın Platformu üyelerinin de destek olduğu eylem sırasında Buket'in annesi Gülşah Uslu sinir krizi geçirdi. Jandarma ekiplerinin, aile fertlerinden 10 gün süre isteyerek kızlarını bulacaklarının sözünü vermesi üzerine kalabalık dağıldı.

Jandarma ekipleri Yaylayurt Mahallesi'nde kaybolan kuzenlerden 16 yaşındaki Gözde Uslu'nun 1 Haziran Çarşamba Balıkesir'de V.A. ile birlikte olduğunu belirlemişti. 15 yaşındaki Buket Uslu ise 8 Mart'tan bu yana 89 gündür kayıp.

Dikili'de Buket'in de Bulunması İçin Jandarma Karakolu Önünde Oturma Eylemi
Dikili'de Buket'in de Bulunması İçin Jandarma Karakolu Önünde Oturma Eylemi
Dikili'de Buket'in de Bulunması İçin Jandarma Karakolu Önünde Oturma Eylemi
Dikili'de Buket'in de Bulunması İçin Jandarma Karakolu Önünde Oturma Eylemi

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Kaynak: ANKA

Jandarma, Çandarlı, Dikili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dikili'de Buket'in de Bulunması İçin Jandarma Karakolu Önünde Oturma Eylemi - Son Dakika

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