Son Dakika Haberleri: Dikili'de denizde 40 Afgan kaçak göçmen yakalandı
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Dikili'de denizde 40 Afgan kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

İZMİR'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen Afganistan uyruklu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Dikili'de denizde 40 Afgan kaçak göçmen yakalandı, System.String[]


İZMİR'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen Afganistan uyruklu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.
Dikili açıklarında, geçen 14 Haziran'da saat 05.10'da devriye görevi yapan Dikili Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik botu, Madra Çayı önlerinde lastik botta kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu lastik bot durduruldu. Bottaki Afganistan uyruklu 22'si çocuk, 9'u kadın toplam 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen kaçaklar, Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Kaçak göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:07 Kaynak: DHA
Midilli Adası, İzmir, Dikili, Güncel
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