Dikili ve Menderes'te 74 Düzensiz Göçmen Yakalandı

02.01.2026 23:37
Dikili ve Menderes açıklarında 7'si çocuk 74 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

İzmir'in Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında 7'si çocuk 74 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Dikili açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 7'si çocuk 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Menderes açıklarında ise Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, bottaki 24 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

