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Dilan Polat'ın sınır dışı edilen çocuk bakıcısı Şule, ülkesine geri döndü: Millet olarak rahatlayın - Son Dakika
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Dilan Polat'ın sınır dışı edilen çocuk bakıcısı Şule, ülkesine geri döndü: Millet olarak rahatlayın

Engin ve Dilan Polat çiftinin çocuk bakıcısı Şule ile Özbekistan uyruklu yardımcıları kaçak durumda oldukları için sınır dışı edildi. Ülkesine dönerken bir video çeken Şule, ''Millet olarak rahatlayın, alnım ak olarak gidiyorum'' dedi.

09.12.2023 - 08:33,  Güncelleme: 08:38
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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat'ın çocuk bakıcısı Özbekistan uyruklu Şule ile evde yardımcılık yapan akrabası Nargiza K. geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde Şule'nin ikamet izninin bittiği, Nargiza K.'nın ise 9 ay önce turist vizesi ile yurda girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından ikisi de sınır dışı edildi. Ülkesine giderken video çeken Şule, alnının akıyla gittiğini söyledi.

"ÇOK MUTLUYUM ÇÜNKÜ ALNIM AK"

TikTok hesabından çektiği videolarla tanınan Şule, ülkesine giderken de paylaşım yapmadan duramadı. Uçakta çektiği videoları yayınlayarak Türkiye'den gittiğini duyuran Şule, "Millet olarak rahatlayın ama bir şeyde unutmayın. Çok mutluyum çünkü alnımın akıyla memleketime gidiyorum" ifadelerini kullandı. Şule'nin bir fotoğrafında akrabası Nargiza K. da görüldü.

Dilan Polat'ın sınır dışı edilen çocuk bakıcısı Şule, ülkesine geri döndü: Millet olarak rahatlayın

DİLAN POLAT'IN CEKETİYLE AVM'DE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Şule, geçtiğimiz günlerde Dilan Polat'ın ceketiyle bir alışveriş merkezinde görüntülenmişti. Bir kullanıcı tarafından gizlice videosu çekilen Şule, görüntülerin ardından şikayetçi olmuştu.

Dilan Polat'ın sınır dışı edilen çocuk bakıcısı Şule, ülkesine geri döndü: Millet olarak rahatlayın

DİLAN VE ENGİN POLAT ÇİFTİNE OPERASYON

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyon ile devamındaki operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Dilan Polat'ın sınır dışı edilen çocuk bakıcısı Şule, ülkesine geri döndü: Millet olarak rahatlayın

PARALAR ENGİN POLAT'IN FİRMASINDA TOPLANMIŞ

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Dilan Polat'ın sınır dışı edilen çocuk bakıcısı Şule, ülkesine geri döndü: Millet olarak rahatlayın

POLAT ÇİFTİ VE SILA DOĞU'NUN ARALARINDA OLDUĞU 16 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti. Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Dilan Polat'ın sınır dışı edilen çocuk bakıcısı Şule, ülkesine geri döndü: Millet olarak rahatlayın

POLAT ÇİFTİNE YAKIN FENOMENLERİN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman'ın mal varlığına el konularak yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.

Dilan Polat'ın sınır dışı edilen çocuk bakıcısı Şule, ülkesine geri döndü: Millet olarak rahatlayın
Dilan Polat\'ın sınır dışı edilen çocuk bakıcısı Şule, ülkesine geri döndü: Millet olarak rahatlayın
YORUMLAR (3)
  • Necati Kaya: Şimdi memleketinde ne iş olsa yaparım modunda dolaşırsın.Nasıl olsa stajını burada yaptın. Yanıtla 28 0
  • Onuronur Onur: Kaçak yollarla ülkemize girdiniz ve alnınızın akıyla gidiyorsunuz. Oda güzelmiş. Bye Yanıtla 48 0
  • Volkan Söndüren: Her şeyi geçtim, olan çocuklara oldu. En son bu bakıyordu sanırım onlara. Mal mülk uğruna Çocuklarını bile göze aldılar. Yazık onlara. Yanıtla 24 47

Dilan Polat, Özbekistan, Hukuk, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dilan Polat'ın sınır dışı edilen çocuk bakıcısı Şule, ülkesine geri döndü: Millet olarak rahatlayın - Son Dakika
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