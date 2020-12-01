Dilek Yarımadası Milli Parkı salgına rağmen ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika

Dilek Yarımadası Milli Parkı salgına rağmen ziyaretçi akınına uğradı

01.12.2020 10:07

Dilek Yarımadası Milli Parkı salgına rağmen ziyaretçi akınına uğradı Türkiye'nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci sonrası ziyaretçi akınına uğradı.

Dilek Yarımadası Milli Parkı salgına rağmen ziyaretçi akınına uğradı

AYDIN - Türkiye'nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci sonrası ziyaretçi akınına uğradı. Milli Park'a haziran-kasım aylarında 410 bin araç ile 1 milyon 280 bin kişi giriş yaptı.

Kuşadası'nda mavi ve yeşilin her tonunun bir arada görülebildiği Güzelcamlı Dilek Yarımadası Milli Parkı, 1 Haziran'da başlayan ve 'normalleşme dönemi' olarak adlandırılan süreçte ziyaretçilere tekrar açıldı. Doğası ve koylarıyla ünlü tabiat harikası park, tatil için Kuşadası'na gelenlerin gözdesi oldu. 17 kilometrelik sahil şeridine sahip milli parkı 6 aylık dönemde Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre 410 bin araç ile 1 milyon 280 bin kişi ziyaret etti.

804 çeşit bitki türünün bulunduğu Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı, toplam 27 bin 600 hektarlık alana kurulu. Ayrıca 38 memeli, 45 sürüngen ve 260 kuş türünün de yaşadığı park, yıl boyunca yılkı atı, alageyik, yabani sığır ve yaban domuzu gibi hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Milli parkı ziyaret etmeye gelenler sadece burada yetişen ve Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin 'kırmızı listesi'nde de yer alan tüylü çan çiçeğini görme fırsatı da yakalayabiliyor.

Uzun süredir kanser tedavisi gördüğünü belirten Birsen Ersoy (58), "Ağır bir hastalık geçiriyorum. Milli parka her geldiğimde moralim yükseliyor. Burada vakit geçirmek sağlığıma iyi geliyor. Bu nedenle düzenli olarak ailemle tabiat harikası olan bu parkı ziyaret ediyorum" dedi.

Dilek Yarımadası Milli Parkı'na haziran ayından bu yana ailece düzenli olarak geldiklerini belirten emekli Şenol Şeflek ise "Burayı tercih etmemizin en önemli nedeni havasının çok temiz olması. Doğa ile iç içe olurken, eğer sıcaklık uygunsa denize de girebiliyoruz. Çok geniş bir dinlenme alanına sahip olduğu için pandemi kurallarına uyarak vakit geçirebiliyoruz. Kuşadası'nı ziyaret eden herkese Milli Park'a gelmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın korona virüs salgını nedeniyle 2 ay kapalı kaldığını hatırlatan Milli Park Müdürü Koray Aşık da "Kapalı kaldığımız süreçte parkımızı korona virüs tedbirleri kapsamında yeniden düzenledik. Çünkü bizim için öncelik buraya gelen ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliği oldu. Geçen yıl 1 milyon 500 bin kişiyi ağırladık. Şu ana kadar da 1 milyon 280 bin ziyaretçi sayısına ulaştık. Yıl sonuna kadar 1 milyon 500 bin misafiri hedefliyoruz. Görevli personelimizle milli parka gelen herkesin güvenli ve hijyenik bir ortamda zaman geçirmesi için çalışıyoruz" dedi.

Dilek Yarımadası Milli Parkı salgına rağmen ziyaretçi akınına uğradı
Dilek Yarımadası Milli Parkı salgına rağmen ziyaretçi akınına uğradı
Dilek Yarımadası Milli Parkı salgına rağmen ziyaretçi akınına uğradı
Dilek Yarımadası Milli Parkı salgına rağmen ziyaretçi akınına uğradı

Menderes Deltası, Kuşadası, Haziran, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dilek Yarımadası Milli Parkı salgına rağmen ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 454 liradan işlem görüyor Bomba iddia: Kendi evinde karantinaya giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı Son Dakika! Dağlık Karabağ'da Türk-Rus Ortak Merkezi'nin görevlerine ilişkin mutabakat imzalandı Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı Kadıköy'de 15 yıl sonra Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de fatura Erol Bulut'a kesildi Adana'da 1 lira 75 kuruşluk kapkaç yapan 2 hırsız tutuklandı Doğal gazda yıl sonuna kadar zam olmayacak Çukur'un 106. bölümünden ilk sahne yayınlandı! Selim Koçavalı öldü mü?
Arsenal maçında kafatası kırılan Raul Jimenez ameliyat oldu Arsenal maçında kafatası kırılan Raul Jimenez ameliyat oldu         
10:54
Paranoid şizofreni hastası olan baba 'şeytan' olduğunu düşündüğü 11 aylık bebeğini nehre attı Paranoid şizofreni hastası olan baba 'şeytan' olduğunu düşündüğü 11 aylık bebeğini nehre attı         
10:41
Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton koronavirüse yakalandı Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton koronavirüse yakalandı         
10:37
21 yıl hapis cezasıyla aranan suçlu simit satarken yakalandı: Nereden bileyim arandığımı 21 yıl hapis cezasıyla aranan suçlu simit satarken yakalandı: Nereden bileyim arandığımı         
10:30
Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun         
10:15
Son Dakika! Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Tedbirlerde geç kaldınız, derhal 14 günlük sokağa çıkma yasağı uygulayın Son Dakika! Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Tedbirlerde geç kaldınız, derhal 14 günlük sokağa çıkma yasağı uygulayın         
09:58
Bülent Ersoy, kürklerini kabul etmeyen ÇYDD'yi vasiyetinden çıkardı Bülent Ersoy, kürklerini kabul etmeyen ÇYDD'yi vasiyetinden çıkardı         
09:46
Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam         
08:45
Edirneliler kar yağışını müzik eşliğinde böyle kutladı Edirneliler kar yağışını müzik eşliğinde böyle kutladı         
07:52
Kısıtlamalara rağmen parti yapan gruba polis bakını! 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi Kısıtlamalara rağmen parti yapan gruba polis bakını! 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi         
04:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı         
03:21
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste         
01:46
Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi         
00:43
Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu         
00:09
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı         
19:41
Sabahları sofranızdan eksik etmediğiniz pekmezin lezzeti mağaradan çıkarılan toprakta saklı Sabahları sofranızdan eksik etmediğiniz pekmezin lezzeti mağaradan çıkarılan toprakta saklı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 11:10:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dilek Yarımadası Milli Parkı salgına rağmen ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei