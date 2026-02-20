Dilencinin önündeki gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dilencinin önündeki gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani

Haberin Videosunu İzleyin
Dilencinin önündeki gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
20.02.2026 11:10  Güncelleme: 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dilencinin önündeki gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
Haber Videosu

Şanlıurfa'da kaydedilen görüntülerde, dilencilik yapan bir kadının önünde POS cihazı bulunduğu görüldü. O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş, "Rüyamda görsem inanmam. POS cihazıyla dilencilik yapıyor ya, böyle bir şey var mı? Vergi mükellefidir yani" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Şanlıurfa'da çekildiği belirtilen bir görüntü görenleri şaşırttı. Sokakta oturan ve dilencilik yaptığı görülen bir kadının önünde POS cihazı bulunması çevredeki vatandaşları şaşkına çevirdi.

"RÜYAMDA GÖRSEM İNANMAM"

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının önünde bir POS cihazı olduğu görülürken, kaydı yapan kişinin tepkisi de duyuluyor. Görüntüyü çeken vatandaş, "Rüyamda görsem inanmam, bak hele dilencinin önünde POS cihazı var. Öyle bir şey var mı ya? Eskiden diyordular yakında böyle olacak, ben inanmıyordum. Gerçekten de POS cihazı kullanıyor kadın, bak hele" diyerek şaşkınlığını dile getiriyor.

"BÖYLE BİR ŞEY VAR MI? VERGİ MÜKELLEFİ YANİ"

Vatandaşın, "POS cihazıyla dilencilik yapıyor ya, böyle bir şey var mı? Vergi mükellefidir yani" sözleri de görüntülere yansıyor.

Sosyal Medya, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Dilencinin önündeki gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Demir Demir Demir Demir:
    Yüzüklerin efendisi de boyle geldi 1 0 Yanıtla
  • Züliş Züliş Züliş Züliş:
    Türkiye ahlaken çöktü iflah olmaz 1 0 Yanıtla
  • xkszncnvmk xkszncnvmk:
    ???? türkiye zengin ülke. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş mı başlıyor Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı Savaş mı başlıyor? Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı
CHP’den 11. Yargı Paketi için AYM’ye iptal başvurusu CHP'den 11. Yargı Paketi için AYM'ye iptal başvurusu
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı
Sefo, sahurda yediği ve içtiğiyle gündem oldu: Fazla abarttı Sefo, sahurda yediği ve içtiğiyle gündem oldu: Fazla abarttı
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Bu gençler çıldırmış olmalı Zayıflamak için yaptıklarına bakın Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Hamaney’in yapamadığını onlar yapacak Trump’ı zora sokacak tehdit Hamaney'in yapamadığını onlar yapacak! Trump'ı zora sokacak tehdit

10:54
6 Süper Lig takımı var İşte son operasyonda gözaltına alınan isimler ve kulüpleri
6 Süper Lig takımı var! İşte son operasyonda gözaltına alınan isimler ve kulüpleri
10:53
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
10:42
Herkes aynı detaya takıldı Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Herkes aynı detaya takıldı! Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
10:30
“Yasak aşk“ iddiasında yeni perde Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif
"Yasak aşk" iddiasında yeni perde! Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif
10:26
Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmişti: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı’nın kariyer yolculuğu
Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kariyer yolculuğu
10:15
İsmail Hacıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Posta kutusuyla madde temini
İsmail Hacıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Posta kutusuyla madde temini
09:29
Prensi boşuna almamışlar Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 11:27:24. #7.11#
SON DAKİKA: Dilencinin önündeki gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.