Son Dakika Haberleri: Dillere Destan Lezzeti ile Pişmaniye Kurabiye Tarifi ??????

Dillere Destan Lezzeti ile Pişmaniye Kurabiye Tarifi ??????

1 saat önce

Ağızda dağılan dokusu, enfes tadı ile yemeyenlerin pişman olacağı Pişmaniye Kurabiyeye sizlerde bayılacaksınız. Yapımı çok kolay olan, çay ya da kahve ile bir bütün olacak bu kurabiyenin tarifini kaçırmadan bir yerlere not etmelisiniz.

Ağızda dağılan dokusu, enfes tadı ile yemeyenlerin pişman olacağı Pişmaniye Kurabiyeye sizlerde bayılacaksınız. Yapımı çok kolay olan, çay ya da kahve ile bir bütün olacak bu kurabiyenin tarifini kaçırmadan bir yerlere not etmelisiniz. Büyük küçük demeden herkesin seveceği bu kurabiyeyi soğumadan hindistan cevizli karışıma bulamalısınız. Kaç tane yediğinizi sayamayacağınız, bir tadanın bir daha tatmak isteyeceği Pişmaniye kurabiye isminin hakkını veriyor gerçekten de. Sizlerde kurabiyem hem yumuşacık olsun hem de yapması kolay olsun diyorsanız bu kurabiyeyi mutlaka denemelisiniz. Pişmaniye kurabiye nasıl yapılır? merak ediyorsanız videomuzu izlemeyi ve evlerinizde denemeyi unutmayın. Şimdiden afiyet olsun. : )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:25 Kaynak: Youtube

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