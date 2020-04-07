Din görevlileri ve uluslararası öğrenciler sağlık çalışanları için maske üretiyor - Son Dakika
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Din görevlileri ve uluslararası öğrenciler sağlık çalışanları için maske üretiyor

6 saat önce

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse (Covid-19) karşı uluslararası bir mücadele sergilenirken toplumun her kesiminden bu mücadeleye destek geliyor.

Din görevlileri ve uluslararası öğrenciler sağlık çalışanları için maske üretiyor, System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse (Covid-19) karşı uluslararası bir mücadele sergilenirken toplumun her kesiminden bu mücadeleye destek geliyor. Din görevlileri ve uluslararası öğrenciler sağlık çalışanları için maske üretiyor.


Mücadelenin baş kahramanları arasında sağlık çalışanları yer alırken ülke genelinde polis, jandarma, öğretmen ve din görevlilerinden oluşan dev bir ekip Covid-19 ile başa çıkmak için dört bir koldan dayanışma içerisinde çalışıyor.


Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın talimatıyla 81 ildeki din görevlileri kendilerini 65 yaş üstü yaşlılar, hastalar ve ihtiyaç sahiplerine hizmet için adarken bir yandan da sağlık çalışanlarına destek olabilmek için gayret gösteriyor.


İnsanların sokağa çıkmaya dahi cesaret edemediği, aile bireyleriyle bile yakın temas kuramadığı bir dönemde kapı kapı dolaşarak nerede bir yaşlı, hasta, mağdur varsa yardımına koşan din görevlileri, bir yandan da sağlık çalışanlarına destek olabilmek için var güçleriyle mücadele veriyor.


Kırşehir'de din görevlileri ve aynı zamanda Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri akşama kadar kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşarken akşamda sağlık çalışanları için evde kendi imkanlarıyla yüz koruyucu siperli maske üretiyor.


Kırşehir Merkez İmam Hatip Mescidi Aksa Camii camisi İmamı Yakup Çalışkan ve müezzin Mustafa Mutlu, gençlik merkezinden aldıkları sert plastik ve kemeri evlerinde makas, bıçak ve kerpeten yardımıyla maskeye dönüştürüyor.


Din görevlisi Yakup Çalışkan, toplumun her kesiminin birlik ve beraberlik içerisinde korona virüse karşı mücadele ettiğini söyledi.


Din görevlileri olarak verilen her görevi özverili bir şekilde yerine getirdiklerini, bunun yanı sıra kabiliyetleri ölçüsünde gönüllü olarak ekstra çalışmalar içerisine girdiklerini ifade eden Çalışkan, "El maharetime güveniyorum. Haberlerden de sağlık çalışanlarımızın yüz koruyucu siperli maskeye ihtiyacı olduğunu öğrendik. Bizde elimizden geldiğince onlara destek olabilmek için bu maskelerin üretimine başladık. Kırşehir Gençlik Merkezinden temin ettiğimiz malzemeleri evde kerpeten, makas, vida bazen de ekmek tahtası kullanarak maskeye dönüştürüyoruz. İlk etapta 530 maskeyi sağlık çalışanlarımızın kullanımı için İl Sağlık Müdürlüğümüze müftülüğümüz aracılığıyla teslim ettik. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah daha fazlasını üreterek bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarımıza daha fazla katkı sağlayacağız" diye konuştu.


Müezzin Mustafa Mutlu da, din görevlilerinin sahada en aktif meslek grupları arasında yer aldığını ifade ederek, sahada yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmakla kalmadıklarını aynı zamanda sağlık çalışanlarına da ellerinden geldiğince destek olduklarını söyledi.


Uluslararası öğrencilerden maske üretimine destek


Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte yürüttüğü Uluslararası İmam Hatip eğitim projesi kapsamında binlerce kilometre uzaktan gelerek Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrenciler de sağlık çalışanlarına destek olmak için 3D yazıcı ile siperli maske üretimine başladı.


Dünyanın 70 ülkesinden 200'ü aşkın öğrencinin Türkiye Diyanet Vakfı bursu ile eğitim gördüğü Bursa Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde uluslararası öğrenciler, korona virüs tedbirleri kapsamında uçuşların durdurulmasıyla birlikte ülkelerine dönemeyince okullarındaki Mustafa Dündar Bilim ve Sanat Atölyesi laboratuvarında 3D yazıcı ile sağlık çalışanlarını virüsten koruyacak siperli maske üretimine destek vermeye başladı.


Uzaktan eğitimin başladığı bu günlerde eğitimden arta kalan zamanlarında maske üreten öğrencilerden Pakistanlı Muhammed Enes, Türkiye'nin ve Türk halkının kendilerine sunduğu eğitim imkanı ve misafirperverliğe ürettikleri maskelerle karşılık vermek istediklerini söyledi. Enes, "Türkiye Cumhuriyeti her zaman bize kucak açtı, bize yardım etti. Biz de bu yardımları karşılıksız bırakmak istemedik ve imkanlarımız, kabiliyetimiz ölçüsünde okulumuzun laboratuvarında sağlık çalışanları için maske üreterek vefamızı göstermeye çalışıyoruz" dedi.


Bursa Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Türkmen de İlk etapta 4 bin maske üretmeyi hedeflediklerini ve talep gelmesi durumunda üretimin devam edeceğini söyledi.


Türkmen, üretilen maskelerin sağlık çalışanlarının kullanımına sunulmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edileceğini ifade etti. - ANKARA

Kırşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:36 Kaynak: İHA

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