Dirar, Fas - Cezayir maçına katılmayacak
1 saat önce
Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar, Fas ile Cezayir arasında oynanacak olan Afrika Uluslar Şampiyonası maçına FIFA takvimi dışında olması sebebiyle katılmayacak.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:12 Kaynak: İHA
Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar, Fas ile Cezayir arasında oynanacak olan Afrika Uluslar Şampiyonası maçına FIFA takvimi dışında olması sebebiyle katılmayacak.
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, 20 Eylül tarihinde Fas ile Cezayir arasında oynanacak olan Afrika Uluslar Şampiyonası maçına katılmayacak. Oynanacak olan bu maçın FIFA takviminde yer almamasından dolayı Dirar kadroda yer almayacak. - İSTANBUL
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