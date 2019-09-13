Son Dakika Haberleri: Dirar, Fas - Cezayir maçına katılmayacak
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Dirar, Fas - Cezayir maçına katılmayacak

1 saat önce

Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar, Fas ile Cezayir arasında oynanacak olan Afrika Uluslar Şampiyonası maçına FIFA takvimi dışında olması sebebiyle katılmayacak.

Dirar, Fas - Cezayir maçına katılmayacak, System.String[]

Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar, Fas ile Cezayir arasında oynanacak olan Afrika Uluslar Şampiyonası maçına FIFA takvimi dışında olması sebebiyle katılmayacak.


Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, 20 Eylül tarihinde Fas ile Cezayir arasında oynanacak olan Afrika Uluslar Şampiyonası maçına katılmayacak. Oynanacak olan bu maçın FIFA takviminde yer almamasından dolayı Dirar kadroda yer almayacak. - İSTANBUL

Cezayir, Afrika, Fas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:12 Kaynak: İHA
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