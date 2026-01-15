Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü öldü; o anlar kamerada - Son Dakika
Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü öldü; o anlar kamerada

Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü öldü; o anlar kamerada
15.01.2026 11:32
Malatya'da seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü İlhan Yıldırım, direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan araç bir iş yerine çarptı. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldırım'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Yıldırım'ın yakınları acı haberle sinir krizi geçirdi.

MALATYA'da seyir halindeki hafif ticari aracının direksiyonunda kalp krizi geçirip kaza yapan İlhan Yıldırım (56) yaşamını yitirdi. Aracın bir iş yerine çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İlhan Yıldırım, 44 KR 886 hafif ticari aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Kontrolün kaybolduğu araç bir iş yerine çarptı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri İlhan Yıldırım'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberi alıp olay yerine gelen Yıldırım'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemelerin ardından İlhan Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşanan kaza anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Bu arada İlhan Yıldırım'ın, kullandığı aracı bir hafta önce satın aldığı halen devrini almadığı da belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

İlhan Yıldırım, Kalp Krizi, Malatya, Güncel, Yerel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü öldü; o anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
