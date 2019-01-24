Diriliş Ertuğrul 133. Bölüm Tanıtım
1 saat önce
Diriliş Ertuğrul 133. Bölüm TanıtımYönetmen : Metin GünayYapımcı : Mehmet BozdağOyuncular : Engin Altan Düzyatan, Hande Soral, Nurettin Sönmez, İlker Aksum, Hülya Darcan, Emre Üçtepe, Kerem Beşikoğlu, Ayberk Pekcan, Arif Diren, Burçin Abdullah, Kayra Şenocak, Celal Al-Hakan Serim.
Diriliş Ertuğrul
133. Bölüm Tanıtım Yönetmen
: Metin Günay
Yapımcı : Mehmet Bozdağ
Oyuncular : Engin Altan Düzyatan
, Hande Soral
, Nurettin Sönmez
, İlker Aksum
, Hülya Darcan
, Emre Üçtepe
, Kerem Beşikoğlu, Ayberk Pekcan
, Arif Diren, Burçin Abdullah
, Kayra Şenocak
, Celal Al-Hakan Serim
Son Dakika
» Tv
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:00
Yasemin Yalçın, Kemal Sunal ile Tanışma Hikayesini Anlattı
Yılmaz Özdil: Kitap Geliriyle Köy Okullarına Mustafa Kemal Çocuk Serisini Dağıtacağız
Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Evcil Hayvanlarını Sokağa Terk Edenlere Yaptırım Uygulayacağız