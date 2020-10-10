Diş hekimlerinde bulaş oranı düşük - Son Dakika

Diş hekimlerinde bulaş oranı düşük

10.10.2020 08:33
Diş hekimlerinde bulaş oranı düşük, System.String[]

ADANA Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. Fatih Güler, kentte koronavirüs filyasyon ekibinde görev alan ya da muayenehanelerinde hizmet veren serbest diş hekimlerinde bulaş olmadığını açıkladı.

ADANA Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. Fatih Güler, kentte koronavirüs filyasyon ekibinde görev alan ya da muayenehanelerinde hizmet veren serbest diş hekimlerinde bulaş olmadığını açıkladı. Riskli bir meslek grubu olarak görülmelerine karşın uyguladıkları önlemlerle fazla bulaş yaşamadıklarına dikkat çeken Dr. Fatih Güler, "Koronavirüs nedeniyle Türkiye genelinde yaşamını yitiren 5 diş hekimi meslektaşımız var. Bunların tamamı 65 yaş üstüydü. Bu virüse 4'ü sosyal sebeplerle yakalandı, mesleğini icra ederken kapmadı" dedi.

Pandemi dönemiyle birlikte kamuda görevli çok sayıda diş hekimi filyasyon ekibinde yer aldı. Bu nedenle acil olan hastaların önemli bir bölümü serbest diş hekimlerine giderken, ağız diş sağlığı merkezlerinde de geniş önlemler alındı. Hasta yoğunluğuna karşın alınan önlemlerle bulaş oranının beklenenden az seviyede olduğunu belirten Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. Fatih Güler, "Adana ise filyasyon ekibinde 90 civarında diş hekimi görev alıyor. Adana'da filyasyon ekibinde hiç bulaş yok. Serbest diş hekimlerinde de olmadığını biliyorum. Arkadaşlarımız gerçekten iyi önlem alarak kendilerini korumayı sağlıyorlar. Diş hekimleri zaten aldığı eğitim süresince viral enfeksiyonlara karşı en çok donanım sahibi meslek grubudur" dedi.

'BULAŞ BEKLEDİĞİMİZİN ALTINDA'Dr. Fatih Güler, bulaş oranının düşük seyretmesinin sebebinin başlangıçta Covid-19 pozitif teşhisi konan hastaların, hastalık geçinceye kadar ki süreçte serbest diş hekimlerine başvurmaması, onla temaslı olan kişilerden ise muayeneye geldiğinde alınan önlemler sayesinde atlatıldığını söyledi. Aldıkları önlemleri anlatan Güler, şöyle konuştu: "Maske tipimizi değiştirdik. Siperlik kullanmaya başladık. Dezenfeksiyon önlemlerini artırdık. Hasta muayene sistemimizi değiştirdik. Belli sayıda hasta kabul ediyoruz. Muayene odalarına üst üste hasta almıyoruz. Her defasında odalar dezenfekte ediliyor. Havalandırmayı çok iyi yapıyoruz. Tüm serbest diş hekimleri bu önlemleri uyguladığı için çok büyük oranda bulaş riskinden uzak kaldılar. Beklediğimizin altında bir bulaş var." TÜRKİYE'DE 5 DİŞ HEKİMİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Koronavirüs nedeniyle Türkiye genelinde yaşamını yitiren 5 diş hekimi olduğunu hatırlatan Güler, "Bunların tamamı 65 yaş üstüydü. Bu virüse 4'ü sosyal sebeplerle yakalandı, mesleğini icra ederken kapmadı. Bir tanesi maalesef mart ayında pandeminin ilk haftasında hazırlıksız yakalandı. Hastasından kaptığını tahmin ediyoruz. Onun dışında direkt hastadan kapıp yaşamını yitiren meslektaşımız çok şükür ki yok" dedi.


Diş hekimlerinde bulaş oranı düşük
Diş hekimlerinde bulaş oranı düşük
Diş hekimlerinde bulaş oranı düşük

Koronavirüs, Fatih Güler, Diş Hekimi, Adana, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Diş hekimlerinde bulaş oranı düşük - Son Dakika

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