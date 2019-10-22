"Diş Hekimliği ve Hipnoz" konferansı düzenlendi

Diş Hekimi Ali Eşref Müezzinoğlu, diş hastalarına hipno terapi sistemi ile de tedavi uygulandığını söyledi.



Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde Diş Hekimi Ali Eşref Müezzinoğlu tarafından "Diş Hekimliği ve Hipnoz" konulu konferans verildi.



Müezzinoğlu, konferansında, hipno terapi sistemini öğremesini anlattı ve 1973 yılında ilk cerrahi müdahalesini yaptığını dile getirdi.



Müezzinoğlu, "1973 yılının Temmuz ayında bir diş hekimi olarak muayenemde bana gelen hastanın tedavilerini dayımın telefondan yaptığı hipnozla, hiç anestezi kullanmadan, hiçbir gereksinim duymadan o vakaya erişmenin fırsatını yakaladım. Hipno terapi sistemi ile de tedavi uygulanıyor" dedi.



Marmara Üniversitesinin mezunu olarak serbest çalıştığı zaman diş hekimliği fakültesine giderek özellikle doktora öğrencilerine ve diğer öğrencilere Çarşamba ve Cuma günleri haftada ikişer saat olmak üzere hipnoz eğitimi vermeye başladığını dile getiren Müezzinoğlu, "Aradan yıllar geçti. 1999 yılında Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştu. O zaman beni çok iyi tanıyan Dekan Türker Sandallı, ' Sana ihtiyacımız var. İşini bırak üniversitemize gel' dedi. Yeditepe Tıp Fakültesinde hasta hekim ilişkileri, psikolojik yaklaşımlar, diş hekimliği hipno donti ve tıpta hipnoz eğitimi verdim." ifadelerini kullandı.



Yeditepe Üniversitesinden sonra Aydın Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesinde de görev aldığını ifade eden Müezzinoğlu, sözlerini özetle şöyle tamamladı: "Bu anlattıklarımdan şuna değineceğim. Ben bir diş hekimi olmama rağmen nöro psikyatri hastanelerinde çalışmak suretiyle diş hekimliği dalının dışında da o zamanki boşluk nedeniyle alternatif olmadığı için ve pek çok obsesif vakanın tedavisinde, bağımlılık tedavilerinde tamamlayıcı ve destekleyici çizgiye geldik. Batı dünyasında 'hipnoz indirect' diye tabir ettiğimiz, hastaya temas etmeden ve buna bağlı olarak tedavinin yapılması şeklindedir. " - MALATYA