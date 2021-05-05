discovery+, BluTV'de yayın hayatına başladı - Son Dakika

discovery+, BluTV'de yayın hayatına başladı

05.05.2021 13:39
discovery+, BluTV'de yayın hayatına başladı, System.String[]

Discovery'nin gerçek hayata dayalı eğlence içeriği sunan global online video hizmeti discovery+, BluTV'de izleyicilerle buluşuyor.

Discovery'nin gerçek hayata dayalı eğlence içeriği sunan global online video hizmeti discovery+, BluTV'de izleyicilerle buluşuyor.

BluTV Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Aydın Doğan Yalçındağ ile Discovery CEEMEA (Orta Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Rusya) Bölge Müdürü ve Grup Başkan Yardımcısı Jamie Cooke, düzenlenen basın toplantısında global online video hizmeti discovery+'ın, BluTV'de yayına başladığını duyurdu.

BluTV içerik editörü Deniz Şaşmaz Oflaz'ın moderatörlüğünü üstlendiği toplantıda, ortaklıkla ilgili ayrıntılar paylaşılarak, discovery+ içerikleri tanıtıldı.

Discovery ile ortaklık Türkiye'de üretilen yerli içeriklerin kıymetini gösteriyor

Toplantıda konuşan Yalçındağ, gerçekleştirdikleri ortaklığın BluTV'ye güç kattığını, Türkiye'de üretilen yerli içeriklerin kıymetini gösterdiğini söyledi.

Yalçındağ, stratejik ortaklığın çeşitli boyutları olduğunu kaydederek, "Ortaklığın getirdiği en önemli katkı finansal yatırım. Bunun yanında gelen bilgi birikimi, ilişkiler ve dağıtımı söyleyebilirim. Bu ortaklık ile BluTV orijinal prodüksiyonları ve dolayısıyla Türkçe içerikler, dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine sunulacak. Uzun süredir Türkiye dışında daha geniş bir kitleye ulaşmaya kararlıydık. BluTV için küresel olarak daha güçlü bir gelecek inşa ederken, Discovery'e bölgesel olarak heyecan verici yeni iş perspektifleri ve fırsatları sunacağız." dedi.

"Türkiye'nin de artık bu gruba katılması bizler için çok heyecan verici"

Discovery+'yı ocak ayında dünyanın çeşitli yerlerinde piyasaya sürmeye başladıklarını, 40'tan fazla ülkede lansman yaptıklarını dile getiren Cooke ise her zaman küresel büyüme fırsatları aradıklarını belirtti.

Jamie Cooke, BluTV'yi takip ettiklerini ifade ederek, "Türkiye'nin alanında lider platformu olarak onlarla ortaklık kurmak istememiz çok doğaldı. 84 milyon nüfusuyla Türkiye'nin de artık bu gruba katılması bizler için çok heyecan verici. Bu bizim için büyük bir büyüme potansiyeli anlamına geliyor." diye konuştu.

Cooke, ortaklığın ardından kendisi ile Finans Kıdemli Başkan Yardımcısı Roanne Weekes'in, BluTV'nin yönetim kuruluna katıldıklarını dile getirerek, "Discovery, aynı zamanda BluTV'nin dağıtım ve satış operasyonlarını da desteklemektedir. Bu iş birliğinin sonucunda BluTV'nin içerikleri, nisan ayında Orta Doğu ve Afrika'nın önde gelen abone bazlı online video izleme platformlarından biri olan STARZPLAY'de yer almaya başladı." ifadelerini kullandı.

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BluTV aboneleri, discovery+ için ayrılan özel alanda "Discovery Channel", "TLC", "DMAX", "ID" ve "Discovery Science" gibi Discovery'nin global markalarından discovery+ içeriklerini istedikleri zaman izleyebilecek. Ayrıca "Eurosport 1 ve 2'nin canlı premium spor yayınları da BluTV'de olacak.

BluTV'de ayrıca "Donald Trump: A Faking It Special", "Super Soul – Oprah", "Gold Rush: Freddy Dodge's Mine Rescue", "90 Day Diaries", "Amy Schumer Learns to Cook" ve "Lady Gucci: The Story of Patrizia Reggiani" gibi sayısız özel discovery+ orijinal yapım izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Orijinal yapımların yanı sıra "Altın Peşinde", "Tamirat Tadilat", "Ölümcül Av", "Evliliğe 90 Gün" ve "Emlak Avcıları Türkiye" gibi Discovery'nin dünya çapında beğeniyle takip edilen programları da platformda yer alacak.

Ayrıca sporseverler platformdan olimpiyat oyunları, "Roland Garros" ve "Giro d'Italia" gibi ikonik spor etkinliklerini de takip edebilecek.

Orta Doğu, Türkiye, Afrika, BluTV, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel discovery+, BluTV'de yayın hayatına başladı - Son Dakika


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