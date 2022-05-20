Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Toplantısı'na katıldı

20.05.2022 15:25
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Toplantısı'nda, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının durdurulmasına ilişkin çabalarını anlattı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Toplantısı'nda, Türkiye'nin Rusya- Ukrayna savaşının durdurulmasına ilişkin çabalarını anlattı.

Kaymakcı, Avrupa Konseyi Dönem Başkanı İtalya'nın, Torino kentinde ev sahipliği yaptığı Bakanlar Komitesi 132. Toplantısı'na katıldı.

Torino'daki Venaria Sarayı'nda yapılan toplantıya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Kaymakcı, "Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşının durdurulması çabalarına, kıtamızda her türlü ayrımcılığa karşı mücadeleye ve düzensiz göçün ortak ve insani yönetimine vurgu yaptık." ifadesini kullandı.

Avrupa Konseyi üyesi 46 ülkeden bakan ve bakan yardımcılarının hazır bulunduğu Bakanlar Komitesi 132. Toplantısı ile İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, dönem başkanlığını İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney'e devretti.

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Kaynak: AA

Avrupa Konseyi, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

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