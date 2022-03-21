Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Ufuk Avrupa Programı'nın açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Ufuk Avrupa Programı'nın açılış konuşmasında, "Ortak geleceğimiz Avrupa, ufkumuz Avrupa." dedi.

Türkiye'nin, AB ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Ufuk Avrupa Programı'na resmen katılımı dolayısıyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ev sahipliğinde yapılan Ufuk Avrupa Programı Açılış Etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Büyükelçi Kaymakcı ve Avrupa Komisyonunu temsilen Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Komiser Mariya Gabriel konuşma yaptı.

Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Türkiye'de AB programlarına en etkin şekilde katılmayı ve bu programlardan yararlanmayı öncelikli konu olarak gördüklerini söyleyerek "2021-2027 döneminde AB'nin 13 programı ve ajansına da ilke olarak katılma kararı aldık. Bunlardan 5'ine şu an itibarıyla katılmış durumundayız." dedi.

Ufuk Avrupa'nın dijital ve yeşil bir Türkiye ve Avrupa için önemli olduğunu kaydeden Kaymakcı, 2021-2027 dönemini kapsayan program kapsamında kamu kurumları ve akademisyenleri teşvik edeceklerini söyledi.

Kaymakcı, AB programlarını sadece mali proje olarak görmediklerine ve söz konusu programların önemine değinerek, Ufuk Avrupa programının Türkiye'de değerlendirilmesi için çaba sarf edeceklerini aktardı.

Tüm kurumların AB programlarına katılmaya hazır olduğunu söyleyen Kaymakcı, "Zira ortak geleceğimiz Avrupa, ufkumuz Avrupa." ifadesini kullandı.

"Türkiye araştırma ve inovasyon konusunda ayrıcalıklı partner"

Avrupa Komisyonunu temsilen Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Komiser Mariya Gabriel de Türkiye'nin araştırma ve inovasyon konusunda ayrıcalıklı bir partner olduğuna işaret etti.

Araştırma ve inovasyon alanında Türkiye ve AB'nin bir başarı hikayesi olduğunu vurgulayan Gabriel, söz konusu alanlarda gelecekte büyük potansiyel olduğunu kaydetti.

Gabriel ayrıca Türkiye'nin dijital endüstri, uzay, iklim, enerji alanına önemli katkılar yaptığını aktardı.

Türkiye'nin yükselen inovasyon araştırmalarına ve insan kaynağına ciddi yatırımlar yaptığının altını çizen Gabriel, yeşil ve dijital dönüşümün ve Türkiye'den katılımın önemine değindi.