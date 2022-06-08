Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, 25. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne katıldı Açıklaması - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, 25. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne katıldı Açıklaması

08.06.2022 13:27
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, 25. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne katıldı Açıklaması

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Bakanımızın yönetiminde ilkesel bir dış politika anlayışıyla barış ve diyalog eksenli diplomasiye öncelik veren yaklaşımlarla her bir sorunu çözmenin gayreti içindeyiz.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Bakanımızın yönetiminde ilkesel bir dış politika anlayışıyla barış ve diyalog eksenli diplomasiye öncelik veren yaklaşımlarla her bir sorunu çözmenin gayreti içindeyiz." dedi.

Kıran, Marmara Grubu Vakfı tarafından düzenlenen 25. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ndeki konuşmasında Vakfın çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve memnuniyet duyduklarını söyledi.

Avrasya coğrafyasının dünya gayri safi hasılasının yüzde 65'ini ürettiğini dile getiren Kıran, "Dünya enerji kaynaklarının yüzde 75'ine ev sahipliği yapan bir coğrafyadan bahsediyoruz. 5 milyar insana ev sahipliği yapan bir coğrafyayı konuşuyoruz." diye konuştu.

Kıran, bu coğrafyanın kazanımlarının ve zenginliklerinin hayata geçirilmesinin önemine işaret ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak aradan geçen sürede dünyanın kalbi olarak nitelenen bu coğrafyanın zenginliklerinin maalesef insanlığa kanalize edilmesi noktasında ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldık. Bu husus sadece Avrasya coğrafyasında yaşayan insanları değil bütün insanları yakından ilgilendiriyor. Bu bölgeyi ilgilendiren bütün meselelerin insanlığın ortak meselesi olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ve Bakan'ımızın yönetiminde ilkesel bir dış politika anlayışıyla barış ve diyalog eksenli diplomasiye öncelik veren yaklaşımlarla her bir sorunu çözmenin gayreti içindeyiz."

"Rusya-Ukrayna Savaşı dünyayı ilgilendiren bir mesele"

Kıran, herkesi ilgilendiren meselelerin başında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın geldiğini belirterek savaşın sadece o bölgeyi değil bütün dünyayı ilgilendiren bir meseleye dönüştüğünü anlattı. Savaşın yanında göç meselesinin de yeni dünya düzeninin ortaya çıkardığı yeni tehditlerden olduğunu dile getiren Kıran, şöyle devam etti:

"Yakın coğrafyamızda devam eden istikrarsızlık ve çatışmalar... Rusya-Ukrayna Savaşı ve yeni bir sorun olarak karşımıza çıkan Kovid-19 salgını, bütün bunlarla beraber küresel tedarik zincirinin daralması, emtia fiyatlarının yükselmesi, küresel enerji tedarikinin tehlikeye girmesi gibi konular sadece bu gölgede yaşayan insanları değil bütün insanlığı ilgilendiren bir boyut kazanmış durumda. Türkiye Cumhuriyeti olarak, dış politikamızı ulusal menfaatlerimiz ekseninde bütün insanlığı ilgilendiren ortak meselelerin çözümüne kanalize etmiş durumdayız."

Kıran, Rusya-Ukrayna krizinin çözümü için Türkiye'nin girişimlerini hatırlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çabalarına vurgu yaptı.

Bölgesel, küresel alanda faaliyet gösteren pek çok kurumun inşa edildiğini aktaran Kıran, şunları kaydetti:

"Bunların anlam ihtiva etmesi ancak bütün insanlık için ortak sonuçlar üretmesiyle mümkün. Türkiye Cumhuriyeti olarak bütün bu çabaları, bölgesel ve küresel refah kuşağına dönüştürme gayretlerini önemsiyoruz. Özellikle bölgesel örgütler içerisinde Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü, Türk Devletleri Teşkilatı... Türk Devletleri Teşkilatı kendi sorunlarımızı kendimiz çözme iradesini gösterdiğimiz zaman ne kadar büyük bir ivmeyi yakaladığımızı da gösterir. Bu ivmenin yakalanmasında çok önemli bir eşik vardır. Dağlık Karabağ'daki işgalin sona erdirilmesi. Can Azerbaycan'ın bu işgali sona erdirmek için elbette Türkiye Cumhuriyeti'nin koşulsuz ve şartsız desteğini arkasında hissetmesiyle 30 yıldır süren işgali 44 günde sona erdirmesi geniş bir coğrafyada yankı uyandırdı."

Konuşmasının ardından Kıran'a günün anısına hediye takdim edildi.

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Kaynak: AA

Yavuz Selim Kıran, Ekonomi, Avrasya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, 25. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne katıldı Açıklaması - Son Dakika

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