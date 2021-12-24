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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

24.12.2021 10:28

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Haber" kategorisinde "Baskın", "Spor" kategorisinde "El ense" fotoğraflarına oy verdi, "Yaşam" kategorisinde ise "Görme engellilerin dayanışması" ve "Oğullarının emaneti Atmaca" fotoğraflarını seçti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Haber" kategorisinde "Baskın", "Spor" kategorisinde "El ense" fotoğraflarına oy verdi, "Yaşam" kategorisinde ise "Görme engellilerin dayanışması" ve "Oğullarının emaneti Atmaca" fotoğraflarını seçti.

Çavuşoğlu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

"Haber" kategorisinde Çavuşoğlu, Tayfun Coşkun'un ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek veren bir grup protestocunun polis barikatını aşarak Kongre binasına girdiği, binanın savaş hali dışında ilk kez böyle bir işgalle karşı karşıya kaldığı günü ve dışarıdaki protestoları gösteren "Baskın" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Spor" kategorisindeki seçimi "El ense"

Çavuşoğlu, "Spor" kategorisinde, Gökhan Balcı'nın 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık ikinci tur müsabakalarında, Başpehlivan Ali Gürbüz'ün rakibiyle kıyasıya mücadelesini anlatan "El ense" adlı fotoğrafını seçti.

Kategorideki fotoğrafları inceleyen Çavuşoğlu, milli dalışçı Şahika Ercümen'in Pi Kadın Kanserleri Derneği ile meme kanserine dikkati çekmek için hastalıkla mücadele eden kadınlarla yaptığı dalışı yansıtan "Kadınlar için daldı" adlı fotoğrafı anlamlı bulduğunu söyleyerek 2020 Tokyo Olimpiyatları Açılış Seremonisi'ni yansıtan "Renkli açılış" ve Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonunun düzenlediği basketbol ligi müsabakalarından bir anı yansıtan "Engelli basketbolcunun sevinci" adlı fotoğrafları da beğendiğini belirtti.

Çavuşoğlu, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın İsviçre ile İspanya arasında geçen ilk müsabakasını yansıtan "Topun peşinde" adlı fotoğrafı gördüğünde de o mücadele anlarına kendisinin de canlı şahit olduğunu söyledi.

"Görme engellilerin dayanışması" ve "Oğullarının emaneti Atmaca"

"Yaşam" kategorisinde ise Bakan Çavuşoğlu, Özge Elif Kızıl'ın görme engelli iki kız öğrencinin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak yüz yüze eğitimleri sırasında birbirlerine destek oldukları anları yansıtan fotoğrafını beğendi.

Çavuşoğlu, 7 yaşındaki Nursima Aksu'nun okul merdivenlerinden inerken birlikte duvar takibi yaptığı sınıf arkadaşının saçından tuttuğunu gösteren "Görme engellilerin dayanışması" adlı fotoğrafa oy verdi.

"Yaşam" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki bir üsse yönelik terör saldırısında şehit düşen Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın birlikte görev yaptığı ve aynı saldırıda yaralanan mayın arama köpeği Atmaca'nın, şehidin Kahramanmaraş'taki ailesiyle sürdüğü yeni hayatı anlatan fotoğrafı da çok beğendi.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Aslında iki fotoğraf arasında kaldım. İki oy verme hakkım olsa iki fotoğrafa verirdim." diyerek, İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" adlı fotoğrafını da seçti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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Mevlüt Çavuşoğlu, Gökhan Balcı, Ali Gürbüz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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