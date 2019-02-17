Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Dizi Film Setini Ziyaret Etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Dizi Film Setini Ziyaret Etti

19 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da dizi film setini ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Dizi Film Setini Ziyaret Etti, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da dizi film setini ziyaret etti.

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, çekimleri Elmalı ilçesinde gerçekleştirilen, yapımcılığını Necati Şaşmaz'ın üstlendiği, Gökhan Erkut'un yönettiği "Nöbet" isimli dizi filmin setine ziyarette bulundu.

Çavuşoğlu, ziyarette, yapımcı ve yönetmenin yanı sıra başrol oyuncuları Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık ve İbrahim Kendirci ile görüşerek, başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:24 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Resmen Açıkladı! İlaç, Gübre ve Tohumda da Tanzim Satışlar Yapılacak Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Şaman Dinine İnandığını Açıkladı

Oyuncu Mustafa Avkıran'ın Babası, Antalya'da Toprağa Verildi Son Dakika! Hatay Asayiş Şube Müdürü İntihar Girişiminde Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 17:43:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Dizi Film Setini Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]