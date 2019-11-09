Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'li mevkidaşı Özersay ile görüştü
7 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:44 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Antalya'da bulunan Özersay ile görüştü.
Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, mevkidaşı Özersay ile iki ülke arasındaki iş birliğini değerlendirdiklerini bildirdi.
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