Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'li mevkidaşı Özersay ile görüştü
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'li mevkidaşı Özersay ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'li mevkidaşı Özersay ile görüştü

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'li mevkidaşı Özersay ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Antalya'da bulunan Özersay ile görüştü.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, mevkidaşı Özersay ile iki ülke arasındaki iş birliğini değerlendirdiklerini bildirdi.

Başbakan Yardımcısı, Mevlüt Çavuşoğlu, Kudret Özersay, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:44 Kaynak: AA
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