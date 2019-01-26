Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Neçirvan Barzani ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Neçirvan Barzani ile Görüştü

20 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Neçirvan Barzani ile Görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

IKBY Başbakanı Barzani, görüşmede, Irak'ın kuzeyindeki Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üst bölgesine PKK terör örgütü provokasyonu sonucu gerçekleşen saldırıyla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını ve konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üst bölgesine PKK terör örgütü provokasyonu sonucu saldırı gerçekleştirildiğini, kısmi araç ve malzeme hasarı meydana geldiğini bildirmişti.

Bakanlık açıklamasında, "Irak'ın kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provokasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur. Olayla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır." ifadelerine yer verilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:30 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Mesut Barzani, Güncel
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