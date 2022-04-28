Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela'da - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela'da

28.04.2022 23:47
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun son durağı Venezuela'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun son durağı Venezuela'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay, Brezilya, Ekvador, Kolombiya ve Panama'nın ardından Latin Amerika turunun son durağı Venezuela'ya geldi. Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ortak İşbirliği Komisyonu 3'üncü Toplantısına eşbaşkanlık etmek ve temaslarda bulunmak üzere Venezuela'dayız" dedi.

(İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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