Dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, 19. doha forumu'nda konuştu - 2 - Son Dakika

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Dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, 19. doha forumu'nda konuştu - 2
7 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'nda konuştu - 2. Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 06:26 Kaynak: DHA
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