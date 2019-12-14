Dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, 19. doha forumu'nda konuştu - 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, 19. doha forumu'nda konuştu - 2 - Son Dakika

Dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, 19. doha forumu'nda konuştu - 2

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'nda konuştu - 2.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'nda konuştu - 2

Dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, 19. doha forumu'nda konuştu - 2

Mevlüt Çavuşoğlu, Doha, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 06:26 Kaynak: DHA
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