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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile bir araya geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da resmi törenle karşılanmasının ardından Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya geldi.

04.12.2023 - 19:06,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da resmi törenle karşılanmasının ardından Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Thani, baş başa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite'nin 9'uncu toplantısına katıldı.

Yüksek Stratejik Komite'nin 9'uncu toplantısına ve Körfez İş Birliği Konseyi 44. Zirvesi'ne katılmak üzere Katar'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lusail Sarayı'nda Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Thani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Al Thani ile tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerleri selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Thani, baş başa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite'nin 9'uncu toplantısına katıldı. Ortak anlaşmaların imzalanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Thani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak. - DOHA

Kaynak: İHA

Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Recep Tayyip Erdoğan, Katar, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile bir araya geldi - Son Dakika
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