Katar'da Mehteran Konseri Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Katar'da Mehteran Konseri Büyük İlgi Gördü

Katar\'da Mehteran Konseri Büyük İlgi Gördü

Katar'ın başkenti Doha'daki tarihi Suk Vakıf Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği tarafından organize edilen mehteran konseri büyük ilgi gördü. Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisi, ay-yıldızlı bayraklarla oluşturulan korteje eşlik eden vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle takip edildi. Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Katar'da Türk kültürüne olan ilginin arttığını belirterek, bu tür etkinliklerle Türk kültürünü Katar'da tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.

29.02.2024 00:19
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Katar'ın başkenti Doha'daki tarihi Suk Vakıf Meydanı'nda mehteran takımının verdiği konser büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nin girişimleri ile düzenlenen etkinlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, konser verdi.

Tarihi Suk Vakıf Meydanı'nda, mehteran takımı eşliğinde ay-yıldızlı bayraklarla oluşturulan korteje vatandaşlar yoğun ilgi ile takip etti.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar'da Türk kültürüne yönelik ilginin arttığına dikkat çekerek, "Şanlı tarihimizin bir sembolü olan mehter takımımız Katar'da büyük bir ilgi ile karşılandı. Böyle etkinlikler ile zengin Türk kültürümüzü Katar'da tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: AA

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