İsrailli Yüzücü Anastasia Gorbenko, Doha'da Yuhalandı - Son Dakika
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İsrailli Yüzücü Anastasia Gorbenko, Doha'da Yuhalandı

İsrailli Yüzücü Anastasia Gorbenko, Doha\'da Yuhalandı

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 2024 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda madalya kazanan İsrailli kadın yüzücü Anastasia Gorbenko, seyirciler tarafından yuhalandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak gösterilen bu olay, madalya töreninde de devam etti.

18.02.2024 22:19
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Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 2024 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda madalya kazanan İsrailli kadın yüzücü Anastasia Gorbenko, seyirciler tarafından yuhalandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yönelik tepkiler, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 2024 Dünya Su Sporları Şampiyonası'na da yansıdı. Şampiyonada 400 metre bireysel karışık stilde gümüş madalya kazanan İsrailli kadın yüzücü Anastasia Gorbenko, röportaj verdiği sırada seyirciler tarafından yuhalandı. Madalya töreninde Gorbenko'ya yönelik tepkiler devam etti. - DOHA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İsrailli Yüzücü Anastasia Gorbenko, Doha'da Yuhalandı - Son Dakika
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