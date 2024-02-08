Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Gazze\'deki gazeteciye taziye ziyareti gerçekleştirdi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Göktaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında eşi ve çocuklarını kaybeden Al Jazeera televizyonu çalışanı gazeteci Vail ed-Dahduh ile Doha'da bir araya geldi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Katar'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Göktaş, Türkiye'nin onur konuğu olduğu Çok Boyutlu Sosyal Kalkınma İçin Arap Forumu'na katılmak üzere geldiği Katar'da ikili görüşmelerin yanı sıra çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'ni ziyaret eden Göktaş, Büyükelçi Mustafa Göksu'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Göktaş daha sonra Dünya Su Sporları Şampiyonası dolayısıyla ülkede bulunan milli sporcularla bir araya geldi. Atlama, artistik yüzme ve açık su yüzme branşlarında mücadele eden milli yüzücülerle yakından ilgilenen Göktaş, "Yurt dışındaki her müsabakanızda bizlerin yüzünü güldürüyorsunuz. Heyecanınıza ülkemizdeki milyonlarca kişi ortak oluyor" dedi. Milli sporcuların gençler için güzel birer örnek olduğuna dikkati çeken Göktaş, "İnanıyorum ki birkaç sene içinde aranızdan birçok kişi ülkemize altın madalyalar kazandıracak. Başarılarınız daim olsun, bizi gururlandırmaya devam edin" diye konuştu.
Gazze'deki saldırılarda ailesini kaybeden gazeteciye taziye ziyareti
Göktaş daha sonra tedavi için Doha'ya gelen Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Gazze Şeridi'ndeki ofis müdürü ve muhabiri Filistinli Vail ed-Dahduh'a taziye ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı dileklerini ileten Göktaş, Türkiye olarak Dahduh dahil tüm Filistinlilerin acısını yüreğinde hissettiğini belirtti. Filistin'de acil ateşkesin sağlanmasının gerekliliği dile getiren Göktaş, insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Dahduh'a bir kez daha taziye dileklerini ileten Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin Filistinlilere her türlü desteğe hazır olduğunu vurguladı. Dahduh da ziyaretinden dolayı Göktaş'a teşekkür ederek Türkiye'ye desteklerinden dolayı şükranlarını sundu.
Dahduh Gazze'de sembol isimlerden biri oldu
İsrail'in saldırılarına rağmen görevini yapmaya devam eden Gazzeli gazetecilerden biri olan ve saldırıların sembolü haline gelen Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh, ilk olarak 25 Ekim'de Gazze'nin kuzeyindeki saldırıda eşi, oğlu ve kızı dahil ailesinden çok sayıda kişiyi kaybetmişti. Dahdud, eşi ve çocuklarının öldürüldüğü saldırın ardından görevine devam ederek bölgedeki saldırıları aktarmayı sürdürmüş, 15 Aralık'ta Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlenen saldırıda elinden ve karnından yaralanmış, kameramanı Samir Ebu Dakka ise yaşamını yitirmişti. Yaralı olmasına rağmen görevine devam eden Dahduh, 7 Ocak'ta Han Yunus'ta bir araca düzenlenen saldırıda kendisi gibi gazeteci olan oğlu Hamza ed-Dahduh'u kaybetmişti. Dahdud, 17 Ocak'ta ise tedavi için Mısır üzerinden Katar'a gitmişti.
Son olarak sağlık sorunları yaşayan Dahduh'un annesi de vefat etmişti. - DOHA
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