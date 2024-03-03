Hamas ile İsrail Arasında Esir Takası ve Ateşkes Konusunda Anlaşma Yakında Sağlanabilir - Son Dakika
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Hamas ile İsrail Arasında Esir Takası ve Ateşkes Konusunda Anlaşma Yakında Sağlanabilir

Hamas ile İsrail Arasında Esir Takası ve Ateşkes Konusunda Anlaşma Yakında Sağlanabilir

Hamas ile İsrail arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes konularında yakında anlaşma sağlanabileceği belirtiliyor. Hamas yetkilisi, yeni bir esir takasına ilişkin taraflar arasında anlaşmanın birkaç güne kadar sağlanabileceğini açıkladı. Hamas'ın Gazze'ye insani yardımların devam etmesi ve yerinden edilmiş tüm Filistinlilerin evlerine dönebilmesini talep edeceği bildirildi. İsrail heyetinin ise alıkonulan İsrailli esirlerin isim listesini almadan Mısır'a gitmeyeceği belirtildi. Müzakerelerin devam etmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya düşük seviyeli bir heyet gönderilmesi kararlaştırıldı.

03.03.2024 17:51
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Hamas ile İsrail arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes konularında yakında anlaşma sağlanabileceği kaydedildi. Haaretz'in haberine göre, Arap basınına konuşan ve ismi açıklanmayan Hamas yetkilisi, yeni bir esir takasına ilişkin taraflar arasında "birkaç güne kadar anlaşma sağlanabileceği" bilgisini paylaştı.

HAMAS'TAN GAZZE'YE YARDIM VE FİLİSTİNLİLERİN EVLERİNE DÖNEBİLMESİ TALEBİ

Haberde, söz konusu yetkilinin, Hamas'ın İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak Filistinli siyasi mahkumların sayısı konusunda esneklik göstermeye hazır olduğunu söylediği aktarıldı.

Hamas ile İsrail arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes konusunda anlaşma yakında sağlanabilir

Hamas'ın Gazze'ye insani yardımların devam etmesi ve yerinden edilmiş tüm Filistinlilerin evlerine dönebilmesini talep edeceğini kaydeden yetkili, 6 haftalık aşamalı ateşkese ilişkin resmi açıklama yapılabileceğini bildirdi.

Mısır basını bugün, Hamas, Katar ve ABD'den heyetlerin Kahire'ye geldiğini duyurdu.

Hamas ile İsrail arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes konusunda anlaşma yakında sağlanabilir

İSRAİL, ESİRLERİN İSMİM LİSTESİNİ ALMADAN ATEŞKES GÖRÜŞMESİNE GİTMEYECEK

İsrail basınına konuşan üst düzey siyasi bir kaynak ise İsrail heyetinin, Gazze'de alıkonulan İsrailli esirlerin isim listesini almadan ateşkesle ilgili görüşmeler için Mısır'a gitmeyeceğini kaydetti.

Adı açıklanmayan üst düzey Mısırlı bir yetkili, dün, ramazan ayı öncesinde Gazze'de ateşkes ilan edilmesine yönelik müzakerelerde "ilerleme" olduğunu belirterek, Mısır'ın ramazan ayından önce ateşkes anlaşmasına varılması için yoğun çaba gösterdiğini söylemişti. Söz konusu yetkili, "Ateşkes müzakerelerinde gözle görülür ilerleme var ve adil bir anlaşmaya varmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Hamas ile İsrail arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes konusunda anlaşma yakında sağlanabilir

NE OLMUŞTU?

Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin müzakereler, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te 24 Şubat'ta sonlanmıştı.

Hamas ile İsrail arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes konusunda anlaşma yakında sağlanabilir

İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı.

Buna karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırı ve buradaki sivillerin tahliye planlarını onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Mısır, Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas ile İsrail Arasında Esir Takası ve Ateşkes Konusunda Anlaşma Yakında Sağlanabilir - Son Dakika

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