Hamas ile İsrail Arasında Esir Takası ve Ateşkes Konusunda Anlaşma Yakında Sağlanabilir

Hamas ile İsrail arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes konularında yakında anlaşma sağlanabileceği kaydedildi. Haaretz'in haberine göre, Arap basınına konuşan ve ismi açıklanmayan Hamas yetkilisi, yeni bir esir takasına ilişkin taraflar arasında "birkaç güne kadar anlaşma sağlanabileceği" bilgisini paylaştı.
Haberde, söz konusu yetkilinin, Hamas'ın İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak Filistinli siyasi mahkumların sayısı konusunda esneklik göstermeye hazır olduğunu söylediği aktarıldı.
Hamas'ın Gazze'ye insani yardımların devam etmesi ve yerinden edilmiş tüm Filistinlilerin evlerine dönebilmesini talep edeceğini kaydeden yetkili, 6 haftalık aşamalı ateşkese ilişkin resmi açıklama yapılabileceğini bildirdi.
Mısır basını bugün, Hamas, Katar ve ABD'den heyetlerin Kahire'ye geldiğini duyurdu.
İsrail basınına konuşan üst düzey siyasi bir kaynak ise İsrail heyetinin, Gazze'de alıkonulan İsrailli esirlerin isim listesini almadan ateşkesle ilgili görüşmeler için Mısır'a gitmeyeceğini kaydetti.
Adı açıklanmayan üst düzey Mısırlı bir yetkili, dün, ramazan ayı öncesinde Gazze'de ateşkes ilan edilmesine yönelik müzakerelerde "ilerleme" olduğunu belirterek, Mısır'ın ramazan ayından önce ateşkes anlaşmasına varılması için yoğun çaba gösterdiğini söylemişti. Söz konusu yetkili, "Ateşkes müzakerelerinde gözle görülür ilerleme var ve adil bir anlaşmaya varmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin müzakereler, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te 24 Şubat'ta sonlanmıştı.
İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı.
Buna karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırı ve buradaki sivillerin tahliye planlarını onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtmişti.
Son Dakika › Güncel › Hamas ile İsrail Arasında Esir Takası ve Ateşkes Konusunda Anlaşma Yakında Sağlanabilir - Son Dakika
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