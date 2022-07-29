Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı ile yaptığı ortak basın toplantısından açıklamalar - Son Dakika
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Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı ile yaptığı ortak basın toplantısından açıklamalar

29.07.2022 20:16

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Bu adalar Yunanistan'a Lozan Paris Barış Antlaşması'yla verildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Bu adalar Yunanistan'a Lozan Paris Barış Antlaşması'yla verildi. Yunanistan bunları silahlandıramaz, deniyor. Ama Yunanistan bunu silahlandırıyor. Yunanistan Avrupa Birliği ülkesi diye yanlış yaptığı halde sahip çıkmak doğru değil. Biz mektup yazdık bunu anlattık. Uluslararası hukukla cevap veremiyor. Eğer suçluysa siz de haksızsın diyebilmelisiniz. Ama bunu diyemiyorsunuz. Her türlü istismarda, kol kırılır yen içinde kalır, diye bizde söz var. Bu tür anlaşmalarda Avrupa Birliği olarak önemli ülkeler olarak Almanya olarak biz bu konuda ne yapabiliriz diye bakmalısınız. Sayın Merkel döneminde Almanya dengeliydi. Biz üçüncü taraflara dengeli olun adaletli olun diyoruz. Yunanistan da bizim tarafımızı tutun, diyor. Maalesef başarılı da oluyor. Biz Almanya'nın dengeli tutumunun devam etmesini bekliyoruz. Bir ülke haksızken onun yanında olmak doğru olmaz." dedi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı ile yaptığı ortak basın toplantısından açıklamalar - Son Dakika

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