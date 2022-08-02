Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbek mevkidaşı Narov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Özbekistan- Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Taşkent'te Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Vladimir Narov ile görüştü.

Basına kapalı yapılan görüşmeden önce konuşan Çavuşoğlu, ata yurdu Özbekistan'da bir kere daha bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Narov'u, Dışişleri Bakan Vekili görevine getirilmesinden dolayı kutladı.

Çavuşoğlu, bugün yapılacak Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nın çok önemli olduğunu belirterek özellikle kardeş ülkeler arasında ticaret, lojistik, taşımacılık ve enerji konularında iş birliğinin geliştirilmesi açısından önemli olacağını ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Özbekistan için ortaya koyduğu vizyon ile de örtüştüğünü söyledi.

İkili ilişkilerin en son Özbekistan'da gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik Ortaklık Konseyi Toplantısı'yla kapsamlı stratejik iş birliği düzeyine çıkarıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, bu çerçevede ikili ticaret hacminin giderek arttığını, bunu önce 5 milyar dolara daha sonra 10 milyar dolara çıkaracaklarını ifade etti.

"İlişkiler, stratejik ortaklık düzeyine ulaştı"

Narov da Çavuşoğlu'nu Özbekistan'da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un önerdiği Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılmasından dolayı Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Özbekistan ve Türkiye'nin stratejik ortaklar olduğuna işaret eden Narov, iki ülke arasındaki siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani ilişkilerin son yıllarda hızla geliştiğini belirtti.

1995'te Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak Özbekistan-Türkiye ilk siyasi istişarelerine katıldığını anımsatan Narov, o dönemden beri iki ülke arasındaki ilişkilerin artık stratejik ortaklık düzeyine ulaştığının altını çizdi.

Narov, ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine ulaşmış olmasının ikili iş birliğinin daha da ivme kazanmasına ve gelişmesine katkı sağladığını kaydetti.

???????Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'un, 27 Nisan'da Milli Güvenlik Kurulu Sekreter Yardımcısı olarak atanmasıyla Dışişleri Bakan Yardımcısı Vladimir Narov, Cumhurbaşkanı tarafından Dışişleri Bakanı Vekili olarak görevlendirildi.