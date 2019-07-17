Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani..., System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü. - ANKARA
Mevlüt Çavuşoğlu, Mesut Barzani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:22 Kaynak: İHA
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