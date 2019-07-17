Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani...
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:22 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani
ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü. - ANKARA
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