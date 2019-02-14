Dışişleri Bakanlığı: "Avusturya'da Sembol Yasasının 'Bozkurt' İşaretini İçerecek Şekilde Yürürlüğe...
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "Avusturya'da Sembol Yasasının 'Bozkurt' işaretini içerecek şekilde yürürlüğe girecek olmasını kabul etmiyor, şiddetle kınıyoruz"
Dışişleri Bakanlığı: "Avusturya'da Sembol Yasasının 'Bozkurt' işaretini içerecek şekilde yürürlüğe girecek olmasını kabul etmiyor, şiddetle kınıyoruz"
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:02 Kaynak: AA
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